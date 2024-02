Super Bowl: Travis Kelce furioso agarra e grita com o técnico Andy Reid na linha lateral em meio a um início lento para os Chiefs

Antes do Kansas City Chiefs se reunir para vencer o Super Bowl no domingo, seu ataque ficou preso em uma posição neutra no início contra o San Francisco 49ers.

Travis Kelce não ficou feliz com isso.

No meio de um segundo quarto sem gols do Chiefs contra o San Francisco 49ers, Kelce agarrou o técnico Andy Reid na linha lateral e gritou com ele.

Kelce parecia chateado por não estar em jogo em uma jogada crucial na zona vermelha no início do segundo quarto.

Os Chiefs chegaram à linha de 9 jardas dos 49ers em um passe de 52 jardas de Patrick Mahomes para Mecole Hardman. Na jogada seguinte, Kelce não estava no jogo.

Travis Kelce deixou Andy Reid vencer no segundo quarto do Super Bowl no domingo. (Jamie Squire/Imagens Getty)

O tight end Noah Gray estava em campo para bloquear. Os Chiefs chamaram a jogada de corrida para Isaiah Pacheco, que perdeu a bola, levando a uma virada do Chiefs. Desperdiçou assim a melhor chance de gol do Kansas City até aquele momento.

Kelce é uma das armas da zona vermelha mais perigosas da história do futebol. Ele tem sido o alvo favorito de Mahomes durante suas duas vitórias anteriores no Super Bowl. Até aquele momento do jogo de domingo, ele não havia marcado nenhum gol.

Erros de ambos os lados levaram à acumulação de pontos na manhã de domingo, levando a uma frustração crescente. Isso se somou a uma rara briga na linha lateral dos Chiefs, com Kelce mirando em seu treinador principal.

Felizmente para os líderes, isto não prejudicou a sua causa. Depois de empatar com três pontos no primeiro tempo, conseguiu empatar por 19 a 19 no final do tempo regulamentar e forçar a partida para a prorrogação.

Lá, Patrick Mahomes liderou um touchdown coroado por um passe para Mecole Hardman para selar uma vitória por 25-23 e a terceira vitória de Kansas City no Super Bowl nas últimas cinco temporadas. Kelce terminou o jogo com nove recepções para 93 jardas, incluindo a conversão de primeira descida na zona vermelha que configurou o touchdown da vitória.

Depois do jogo, Kelce estava com um humor muito melhor.

Enquanto isso, Reid disse à ESPN que Kelce se desculpou e não houve ressentimentos.

“Ele se aproximou, me abraçou e disse: 'Desculpe por isso'”, disse Reid sobre Kelce. “Ele só quer estar em campo e jogar. Não há ninguém melhor do que ele. Ele é um garoto competitivo e adora jogar. Ele me faz sentir jovem.”

Vencer tende a fazer tudo parecer melhor.