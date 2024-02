Como assistir ao Super Bowl hoje: Chiefs vs. 49ers, canal de TV, serviço de streaming, programa do intervalo e muito mais

Travis Kelce e o Kansas City Chiefs enfrentarão mais uma vez o San Francisco 49ers no Super Bowl. (Foto AP/Charlie Riedel)

O Super Bowl 2024 está chegando. O Kansas City Chiefs e o San Francisco 49ers se enfrentam no Super Bowl 58 às 18h30. Se você não tem certeza de como assistirá ao jogo (ou ao programa do intervalo, se preferir), você está no lugar certo: temos aqui todas as informações do canal de TV (CBS), até o melhores serviços de streaming (Paramount +) e até algumas maneiras sorrateiras de assistir ao jogo gratuitamente. As probabilidades do Super Bowl favorecem os 49ers em relação aos Chiefs rumo ao grande jogo, embora muitos olhares provavelmente estejam voltados para Travis Kelce dos Chiefs – e sua namorada ganhadora do Grammy, Taylor Swift, no jogo desta noite. E Swifties, tomem nota: Taylor Swift finalmente chegou a Las Vegas depois de uma jornada épica de seu show no sábado à noite em Tóquio.

O Super Bowl deste ano acontece em Sin City (também conhecida como Las Vegas, NV), no Allegiant Stadium. Usher será a atração principal do show do intervalo do Super Bowl deste ano. O Yahoo Sports oferece atualizações de jogos ao vivo. Você está pronto para assistir? Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Super Bowl de 2024.

Como assistir ao Super Bowl 2024:

data: Domingo, 11 de fevereiro de 2024

Hora de início: 18h30 ET/15h30 PT

localização: Estádio Lealdade

Canal de televisão: CBS

fluxo: Paramount +

Movendo: NFL+

Em qual canal o Super Bowl 2024 é exibido?

Super Bowl LVIII irá ao ar na CBS este ano e será transmitido ao vivo pela Paramount +. Haverá também outra maneira única de aproveitar o Super Bowl de 2024: em um Um programa alternativo centrado em slime vai ao ar na Nickelodeon.

Onde transmitir o Super Bowl de 2024

(Básico) Paramount + tem dois níveis disponíveis: um nível com suporte de anúncios de US$ 6 por mês e um nível premium de US$ 12 sem anúncios e que inclui Showtime e acesso direto ao seu canal CBS local. Além dos jogos da NFL na CBS, a Paramount + oferece uma série de outros esportes ao vivo, programas de sucesso e filmes novos e clássicos. Ao contrário de muitos outros serviços de streaming atualmente, Paramount+ ainda oferece um teste gratuito de uma semana – para que novos assinantes possam se inscrever para assistir ao Super Bowl de 2024 E Confira o restante da biblioteca Paramount+ totalmente grátis por sete dias. Quer mais tempo para seu teste gratuito? Você também recebe Paramount + gratuito e apoiado por anúncios como um bônus adicional Walmart+ – que oferece um teste gratuito de 30 dias! Então, se você quiser um mês grátis de Paramount+, recomendamos Cadastre-se através do Walmart +. READ White Sox deve expiar Jerry Reinsdorf Experimente gratuitamente na Paramount +

Mais maneiras de assistir ao Super Bowl

Como assistir ao Super Bowl na Nickelodeon:

A Nickelodeon está incluída em muitos pacotes de TV ao vivo, incluindo… Fubo, Camada de TV ao vivo no Hulu, Transmissão de TV ao vivo E YouTubeTV. Se você ainda não está inscrito em um desses canais, veja como recomendamos adquirir a Nickelodeon:

Posso assistir ao Super Bowl 2024 gratuitamente?

Se você não receber a transmissão ao vivo da CBS e não quiser pagar para assistir ao Super Bowl, ainda poderá transmiti-la ao vivo na Paramount + com um teste gratuito. A Paramount oferece diretamente um teste de sete dias, mas você também pode obter o Paramount + gratuito com suporte de anúncios como um benefício por meio de Walmart+ – que oferece um teste gratuito de 30 dias! Então, se você quiser um mês grátis de Paramount+, recomendamos Cadastre-se através do Walmart + (Que também oferece muitas outras vantagens, como frete grátis e entrega grátis de alimentos acima de US$ 35.)

Assine o Walmart+

Como posso assistir ao Super Bowl no meu telefone ou dispositivo móvel?

Existem algumas opções para visualização móvel em dispositivos iPhone, iPad ou Android. Você pode transmitir o Super Bowl 58 do seu telefone usando Conta NFL+ (Por US$ 7 por mês). Ou, se você já tiver uma assinatura de TV a cabo, baixe o aplicativo móvel CBS Sports e será solicitado que você faça login com sua conta a cabo. além de, TV Fubo, Funda TV, YouTubeTV E Holo Todos eles têm aplicativos móveis.

Qual canal CBS está perto de mim?

Não sabe como encontrar a CBS na sua área? Verifique este guia para canais afiliados locais da CBS.

Procure sua rede CBS local

A que horas começa a cobertura pré-jogo do Super Bowl?

A cobertura pré-Super Bowl começa às 11h30 ET na CBS e às 14h ET na Paramount +.

Quanto tempo dura o Super Bowl?

A duração média do Super Bowl é de cerca de três horas e meia, incluindo o show do intervalo.

Probabilidades do Super Bowl de 2024

Quer saber quem ganhará o Super Bowl em 2024? O Yahoo Sports ajuda você.

Quem cantará o hino nacional no Super Bowl de 2024?

A estrela da música country Reba McEntire cantará o hino nacional no Super Bowl 58, o rapper Post Malone cantará sua música “America the Beautiful” e a artista de R&B Andra Day cantará “Lift Every Voice and Sing” no jogo do campeonato de 2024.

Quem se apresenta no show do intervalo do Super Bowl?

O show do intervalo do Super Bowl de 2024 será apresentado por Usher. A estrela pop recentemente encerrou seu show residencial em Las Vegas, Nevada, a uma curta distância de carro do Allegiant Stadium. No Super Bowl Day, Usher também lançará um novo álbum intitulado Ir para casa.

Taylor Swift estará no Super Bowl?

De acordo com relatos de fãs, Taylor chegou ao Aeroporto Internacional de Los Angeles após seu vôo de 5.700 milhas saindo de Tóquio. Agora, a estrela pop só precisa chegar a Las Vegas, Nevada, antes do início do jogo amanhã, para apoiar o namorado no Super Bowl. Você tem Festa do Super Bowl com tema de Taylor Swift preparar?

Quanto custam os ingressos do Super Bowl 58?

No momento desta publicação, ingressos para o Super Bowl LVIII A partir de $ 5.600 (antes das taxas) na Ticketmaster.