Os Chiefs derrotaram os 49ers por 25-22 em um thriller OT no Super Bowl 2024. Aqui estão os destaques do grande jogo.

Fãs do Kansas City Chiefs reagem à vitória do Super Bowl LVIII

O Kansas City Chiefs superou um déficit de 10 pontos para se tornar o primeiro Super Bowl consecutivo Campeão em duas décadas ao derrotar o San Francisco 49ers por 25-22 na prorrogação no Super Bowl LVIII em Las Vegas.

Em jogo de ida e volta, os dois times empataram em 19 no final do tempo regulamentar. Jake Moody chutou um field goal de 27 jardas na prorrogação para dar aos Niners uma vantagem de 22-19. Mas o quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, como já havia feito tantas vezes antes, levou os Chiefs para o campo e, faltando 13 segundos para o final da prorrogação, acertou o recebedor Mecole Hardman em um passe para touchdown de uma jarda para dar aos Chiefs seu terceiro. Título do Super Bowl. Nas últimas cinco temporadas, Kansas City se consolidou como uma dinastia do futebol.

“Na verdade, durante todo o jogo, durante toda a temporada, foi a defesa que nos manteve lá, e o ataque que fez as jogadas quando era importante”, disse Mahomes após o jogo.

Enquanto Travis Kelce erguia o Troféu Lombardi com sua namorada, a estrela pop Taylor Swift“O objectivo sempre foi conseguir os três”, disse ele, observando.”Mas não poderíamos chegar aqui sem conseguir os dois. E temos o objectivo atrás de nós durante todo o ano.”

O quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, comemora com o wide receiver Mecole Hardman Jr. depois de lançar o touchdown da vitória durante a prorrogação do Super Bowl LVIII contra o San Francisco 49ers, em 11 de fevereiro de 2024. David J. Filipe/AP



Isso marcou o segundo Super Bowl a ir para a prorrogação, sendo o último o Super Bowl LI em 2017, quando Tom Brady e o New England Patriots recuperaram de uma desvantagem de 28-3 para derrotar o Atlanta Falcons por 34-28.

Presidentes Entrei no Super Bowl Como azarões para os Niners, assim como foram para o Baltimore Ravens no jogo do título da conferência e para o Buffalo Bills na rodada divisional – algo que Mahomes não passou despercebido.

“Saiba apenas que os Kansas City Chiefs nunca são azarões”, disse Mahomes.

O quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, comemora com o Troféu Vince Lombardi após a vitória do time no Super Bowl LVIII sobre o San Francisco 49ers no Allegiant Stadium em Las Vegas em 11 de fevereiro de 2024. Imagens de Michael Owens/Getty



Super Bowl XVIII Marcou uma revanche do Super Bowl LIV em 2020, quando os Chiefs e Mahomes derrotaram os Niners por 31-20 para dar a Kansas City seu primeiro campeonato do Super Bowl em meio século. Os dois treinadores que patrulhavam os bastidores há quatro anos estavam no comando novamente no domingo. Na vitória, o técnico do Chiefs, Andy Reid, manteve seu recorde perfeito de 4 a 0 contra o técnico do Niners, Kyle Shanahan.

Os Chiefs também estenderam a seca dos 49ers no Super Bowl para 30 anos.

“Os jogadores foram ótimos, a defesa estava louca”, disse Reid. “E então O continuou empurrando, empurrando e empurrando.”

Os Niners marcaram primeiro no jogo, ganhando uma vantagem de 3 a 0 no início do segundo quarto com um field goal de 55 jardas do chutador Jake Moody, estabelecendo o que foi brevemente o recorde de field goal mais longo da história do Super Bowl.

Eles aumentaram a vantagem para 10-0 graças a uma bandeja faltando menos de cinco minutos para o final do segundo quarto. O quarterback do Niners, Brock Purdy, passou a bola de volta para o wide receiver Jauan Jennings, que então jogou para Christian McCaffrey, que correu 21 jardas para marcar.

Jennings se tornou o primeiro wide receiver a lançar um passe para touchdown no Super Bowl desde que Antwaan Randle El fez isso no Super Bowl XL em 2006 pelo Pittsburgh Steelers, que derrotou o Seattle Seahawks.

Os Chiefs finalmente entraram no tabuleiro graças a um field goal de Harrison Butker de 28 jardas antes do intervalo.

As viradas foram a história do jogo, com ambos os lados cometendo erros enormes. O running back luta para segurar o futebol.

McCaffrey se atrapalhou na abertura do jogo. Então, com os Chiefs ainda sem pontos e estabelecendo um primeiro gol promissor na linha de nove jardas dos Niners no início do segundo quarto, o running back Isaiah Pacheco também foi demitido e os Niners se recuperaram.

A defesa dos Niners confundiu Mahomes repetidamente. Ele saiu após o intervalo e imediatamente interceptou o segurança novato Ji'Ayir Brown, marcando a primeira escolha de Mahomes em suas últimas 218 tentativas de passe na pós-temporada e encerrando a terceira seqüência mais longa desse tipo na história da NFL.

No meio do terceiro quarto, Butker quebrou o recorde de Moody's, acertando seu field goal de 57 jardas para reduzir a vantagem dos Niners para 10-6.

Faltando menos de três minutos para o final do terceiro quarto, o running back dos Niners, Ray McCloud, atrapalhou-se com um punt, os Chiefs se recuperaram e, na jogada seguinte, Mahomes acertou em cheio com Marquez Valdes-Scantling em um passe para touchdown de 16 jardas para definir o placar. Os Chiefs lideraram por 13-10.

Os Niners responderam no início do quarto, com Purdy conectando-se com Jennings em uma corrida de seis jardas. Mas Moody perdeu o ponto extra para deixar os Niners com uma vantagem estreita de 16-13.

O field goal de 24 jardas de Butker faltando menos de seis minutos para o final empatou o placar em 16.

No entanto, Moody se redimiu de sua falha anterior, chutando um field goal de 53 jardas com menos de dois minutos do fim para dar aos Niners uma vantagem de 19-16.

Mas Mahomes levou os Chiefs para o campo, fazendo um field goal de 29 jardas faltando três segundos para mandar o jogo para a prorrogação.

Super Bowl XVIII Foi transmitido pela CBS E Nickelodeon Foi ao ar na Paramount + Do Allegiant Stadium em Las Vegas. Nossos colegas em CBS Esportes Ele também cobriu o jogo de domingo.