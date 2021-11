Stephen Kenny desafiou os republicanos a terminar bem depois do empate com Portugal

Stephen Kenny desafiou a República da Irlanda

A Irlanda estendeu sua última série para apenas uma derrota em nove jogos em todas as competições, com um empate em 0-0 contra Portugal, favorito do Grupo A, em Dublin, na noite de quinta-feira. Identificação do progresso após um difícil início de qualificação.

Kenny disse: “Na minha opinião, isso não vai nos ajudar no Campeonato da Europa, não vai afetar a semeadura nem nada do gênero, mas sei que não há nada aos olhos do orgulho pessoal, exceto pelo gol marcado por Ronaldo em o 97º minuto.

Gavin Basu faz uma parada crucial na negação tardia de Cristiano Ronaldo (Brian Lales / PA)

“Agora estamos melhor defensivamente, não perdemos muitas oportunidades e não perdemos três jogos sem sofrer golos nos últimos três jogos, por isso é claro que queremos ir para o Luxemburgo e ganhar, claro que vamos.

“Mas esta noite e esta noite, pensei, tecnicamente 65 minutos é a melhor qualidade, talvez, e 90 minutos é uma boa exibição defensiva.”

Enquanto o heroísmo de Cristiano Ronaldo, que salvou Portugal no Faraó em setembro, foi relativamente tranquilo, a Irlanda marcou o sexto ponto da campanha na última partida.

Ele chutou de cabeça aos 67 minutos, que parecia ser menor do que a linha que ele havia marcado para dois no Estádio Alcorve ao lado, e então ricocheteou do lado direito do gol no sexto minuto dos acréscimos, quando foi desviado por Gavin As pernas de Green. .

A Irlanda não deu muita importância – Josh Cullen poderia ter se saído melhor com um chute no segundo tempo – até que o zagueiro Pepe foi expulso por uma segunda ofensiva recorde e aplaudiu tarde, embora pensasse que tinha vencido quando Matt Doherty foi esfaqueado em casa. O árbitro espanhol Jesus Gill Manzano dispensou o goleiro Rui Patricio por erro do substituto Will Keane.

O apito soou antes de Doherty bater, mas Kenny disse: “Ficamos desapontados ao ver que um gol legítimo não era permitido. Nós vimos, era claramente legal, não havia nada de errado, então não havia razão para rejeitá-lo, então ficamos desapontados.

“Na segunda parte pensámos que éramos a melhor equipa, jogámos o melhor futebol no geral, jogámos bem na segunda parte. Claro que Portugal é ainda mais perigoso porque os seus jogadores são muito bons.

O desempenho de Shane Duffy foi elogiado por seu empresário (Brian Loles / PA).

Klein Sheet terminou em terceiro para a Irlanda em vários jogos, e o lateral Seamus Coleman do Everton se juntou a Shane Duffy e John Egan para vencer o terceiro.

Kenny disse: “Eu sei que horas são [Robinson] Pegou o homem do jogo – eu teria dado a Shane Duffy sua atuação. Talvez tecnicamente, este seja o melhor que eu já vi jogar em termos de alcance que ele passa, e a qualidade e o peso de seus passes foram realmente bons.

“Eu sei que ele sempre foi um bom zagueiro, mas … Eu achei o Seamus muito bom e o John Egan. Então o trio era melhor junto.

Portugal liderou o grupo por diferença de gols como resultado do empate e se classifica automaticamente se evitar a derrota para a Sérvia no domingo.