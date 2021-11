Espanha, Portugal e Croácia adiaram uma partida para se classificar para a Copa do Mundo, enquanto as esperanças da Suécia sofreram um grande golpe com uma derrota surpresa na quinta-feira.

A Espanha venceu a Grécia por 1 a 0, derrotando a Suécia por 2 a 0 na cobrança de pênalti de Pablo Sarabia, que já havia sido eliminado. A Espanha recebe a Suécia no domingo em uma das três partidas em que o vencedor leva tudo para determinar os locais da Copa do Mundo.

Depois da desilusão de Cristiano Ronaldo por 0-0 frente à Irlanda, outro jogo decisivo viu Portugal bater a Sérvia. Croácia e Rússia conquistaram vaga no Catar após uma grande vitória na quinta-feira.

Apenas os vencedores das equipes se qualificarão automaticamente, e os segundos colocados avançarão para os playoffs com dois times selecionados em seu recorde na Liga das Nações. As 12 seleções nos playoffs lutarão por três vagas na chave de quatro seleções na Copa do Mundo do ano que vem, no Catar.

Grupo A

O empate sem golos dos portugueses em Dublin não foi nada interessante, mas foi o suficiente.

O ponto de Portugal contra a Irlanda foi mais fácil do que a rival Sérvia na tabela de pontos. Isso significa que um empate será suficiente para que Portugal se qualifique automaticamente ao receber a Sérvia em Lisboa, no domingo. Eles empataram em 2 a 2 na fase de pré-qualificação.

Foi um jogo amargo para o jogador sênior Pepe, que começou um jogo por Portugal aos 38 anos, mas foi expulso por dois cartões amarelos e será suspenso para o jogo crucial contra a Sérvia.

A Sérvia venceu o Catar por 4 a 0 em amistoso para sediar a Copa do Mundo do ano que vem.

O Catar vem disputando amistosos nacionais e estrangeiros contra times da Divisão A com uma eliminatória. Se os resultados do Qatar forem incluídos na tabela de grupos, o país levará o quinto lugar entre seis times, perdendo 20 gols com o pior histórico defensivo da equipe, sobre o Azerbaijão.

Grupo B

A Suécia teve seu destino nas mãos na qualificação e deixou-o escorregar.

O ala Kvicha Quartzkelia, de 20 anos de Rubin Kazan, não é muito conhecido fora do campeonato russo, onde costuma jogar, mas causou grande impacto, surpreendendo a Suécia com dois gols no segundo tempo.

Isso deu à Espanha a oportunidade de ultrapassar a Suécia antes da partida decisiva de domingo contra a Suécia.

A Espanha teve de trabalhar muito para vencer a Grécia por 1 a 0, selada por um pênalti, mas estava um ponto à frente da Suécia. A Espanha só deve evitar a derrota para a Suécia em Sevilha. Eles empataram 0-0 na mesma cidade este ano no Campeonato Europeu.

A Grécia não poderá se qualificar, pois perdeu para a Espanha.

Grupo H

Rússia e Croácia tiveram grandes vitórias contra adversários exagerados em suas partidas de qualificação. A Croácia recebe a Rússia no domingo e o vencedor se classifica automaticamente para a Copa do Mundo, com a Rússia indo se estiver no empate.

A Rússia venceu Chipre por 6 a 0 e a Croácia venceu Malta por 7 a 1, com dois gols de Lovro Major. O gol de Malta também veio de um croata, com Marcelo Prosovic marcando na própria rede e fazendo o 2 a 1 no primeiro tempo.

Se a Croácia, vice-campeã da Copa do Mundo de 2018, quiser se classificar para o torneio do próximo ano no Catar, terá de ser a primeira equipe a vencer a Rússia sob o comando do novo técnico Valerie Corbin. Sob o comando de Corbyn, seu time perdeu apenas uma vez em seis jogos.

Grupo J

A Alemanha já se classificou para a Copa do Mundo e venceu o Liechtenstein por 9 a 0, quando o meio-campista Leon Goretzka foi atingido na cabeça e no pescoço por um sapato adversário.

Koretska estava bem, e o incidente levou o Liechtenstein a receber um cartão vermelho e um pênalti para iniciar o placar. Leroy Sane e Thomas M ல்ல ller marcaram, cada um, dois gols e dois contra seus próprios gols.

A Macedônia do Norte lidera os playoffs, derrotando a Armênia por 5 a 0 e terminando em segundo lugar com uma vitória sobre a Islândia no domingo. As eliminatórias da Romênia venceram o empate por 0-0 contra a Islândia.