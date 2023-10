Stellantis renova sua entrada na China com uma participação de US$ 1,6 bilhão na Leapmotor

Stellantis adquire uma participação de 21% na fabricante de carros elétricos Leapmotor

Joint venture para construir e vender produtos Leapmotor fora da China

O acordo dá à Stellantis uma posição crucial na China

As ações da Leapmotor caíram 11%, revertendo o salto inicial de 11%.

HANGZHOU, China (Reuters) – A Stellantis disse nesta quinta-feira que está comprando uma participação de 21% na fabricante de carros elétricos Leapmotor em um acordo de US$ 1,6 bilhão que lhe dará uma nova oportunidade na China e à menor montadora chinesa uma posição segura na Europa.

As montadoras globais estão tentando acompanhar a mudança para veículos elétricos, e o acordo dá à Stellantis (STLAM.MI) acesso à tecnologia Leapmotor avançada.

Entretanto, um número crescente de fabricantes chineses de automóveis eléctricos está a lançar modelos de baixo custo em toda a Europa.

“O ataque chinês é evidente em todos os lugares”, disse o CEO da Stellantis, Carlos Tavares, aos repórteres. “Com este acordo, podemos beneficiar dele em vez de sermos suas vítimas.”

A Stellantis, que foi formada no início de 2021 através da fusão da francesa PSA com a Fiat Chrysler (FCA), tem lutado para vender carros na China e busca uma redefinição no país, onde tem uma joint venture com o Dongfeng Motor Group ( 0489. Hong Kong).

O grupo, cujas marcas incluem Fiat e Peugeot, disse há um ano que fecharia sua joint venture com o Guangzhou Automotive Group (601238.SS), que fabrica veículos Jeep na China.

O seu novo acordo segue a parceria entre a Volkswagen (VOWG_p.DE) e a Xpeng (9868.HK) anunciada em julho, que anunciou uma nova era de alianças automotivas na China e reflete como o país emergiu como um centro global para tecnologia de veículos elétricos.

Como parte de uma joint venture na qual a Stellantis deterá uma participação de 51%, a controladora da Chrysler terá os direitos exclusivos para exportar, vender e fabricar produtos Zhejiang Leapmotor Technology (9863.HK) fora da Grande China.

Alguns analistas mostraram-se cépticos quanto à possibilidade de tais parcerias minoritárias ajudarem as marcas automóveis estrangeiras a reanimar as suas fortunas em declínio na China.

“Pequenos investimentos que lhes dão acesso a tecnologias mais recentes que não podem desenvolver internamente não parecem ser a solução mágica que esperam que seja”, disse Tu Li, fundador de uma empresa de consultoria com sede em Pequim. Empresa Sino Auto Insights.

Bill Russo, CEO da consultoria Automobility, com sede em Xangai, concorda: “As parcerias automotivas bem-sucedidas são poucas e muitas vezes terminam quando os interesses divergem”.

A Stellantis está preocupada com a crescente concorrência de carros eléctricos chineses baratos na Europa, uma preocupação partilhada pela Comissão Europeia, que lançou uma investigação anti-subsídios sobre a possibilidade de impor tarifas para proteger os produtores europeus das importações chinesas.

No passado, Tavares foi um crítico ferrenho das importações chinesas de baixo custo para a Europa, mas disse aos jornalistas que o acordo da Leapmotor não fez da Stellantis um “cavalo de Tróia” e criticou a investigação da UE.

“Gostamos de competir”, disse ele. “E iniciar uma investigação não é a melhor maneira de resolver essas questões”.

As ações da Leapmotor caíram 11% na quinta-feira devido a preocupações com a concorrência e diluição dos acionistas existentes, enquanto as ações da Stellantis caíram 1,3% no início do pregão.

Mais de 40 marcas de veículos elétricos estão envolvidas numa guerra de preços na China, desencadeada pela Tesla no início deste ano. Apesar das fortes reduções de preços, as vendas estão a abrandar devido à fraca procura dos consumidores, colocando pressão nas margens de lucro sobre os fabricantes de automóveis e os seus fornecedores.

Mais parcerias

A joint venture estabelecida na Holanda deverá iniciar o seu negócio de exportação no segundo semestre de 2024, enquanto a Stellantis terá dois assentos no conselho de administração da empresa chinesa.

Esta parceria ajudará a Stellantis a expandir a sua linha de veículos elétricos e a atingir a meta para 2030 de que os veículos elétricos representem todas as suas vendas na Europa e metade nos Estados Unidos.

A Leapmotor, que ocupa o nono lugar em termos de vendas de NEV na China, pretende licenciar plataformas de EV e outros ativos de EV para fabricantes de automóveis estrangeiros estabelecidos para gerar dinheiro. A empresa disse no mês passado que precisava aumentar suas vendas em pelo menos cinco vezes para sobreviver na indústria de veículos elétricos resultante da fusão.

“Definitivamente veremos cada vez mais destas parcerias, uma vez que as startups chinesas de veículos elétricos têm uma necessidade real e urgente de sobreviver e estão abertas à aquisição de acionistas estrangeiros”, disse Yale Zhang, diretor-gerente da consultoria Automotive Foresight, com sede em Xangai.

Segundo o acordo, que está sujeito à aprovação regulatória, a Leapmotor emitirá 194,3 milhões de ações para a Stellantis por HK$ 43,8 por ação, um prêmio de 19% em relação ao último fechamento, dando à Stellantis cerca de 21,07% do total de ações listadas em Hong Kong.

O acionista Dahua (002236.SZ) disse que venderia suas 90 milhões de ações da Leapmotor para a Stellantis como parte do negócio.

($1 = 0,9466 euros)

(Reportagem de Zhang Yan e Brenda Goh – Preparação de Mohammed para o Boletim Árabe) (Reportagem adicional de Samir Manekar e Kanjik Ghosh em Bengaluru, Giulio Piovaccari em Milão e Nick Carey em Londres – Preparação de Mohammed para o Boletim Árabe) Edição de Myung Kim, Stephen Coates e Alexander Smith

