Morgan Stanley selecionou Ted Beck para substituir James Gorman como CEO

O Morgan Stanley nomeou Ted Beck como seu novo CEO, substituindo James Gorman, que está deixando o cargo depois de liderar o banco de Wall Street por quase 14 anos e transformá-lo em um gigante da gestão de patrimônio.

Peck, 54 anos, que era visto como o favorito para o cargo, assumirá o cargo em 1º de janeiro. Sua nomeação ocorre meses depois de Gorman, 65, anunciar planos de renunciar. Beck dirige bancos de investimento e negociações para o Morgan Stanley e foi um dos três principais candidatos internos para o cargo, juntamente com Andy Saperstein e Dan Simkowitz.

“Tínhamos uma vergonha de riqueza. Tínhamos três executivos incrivelmente talentosos”, disse Gorman ao Financial Times. “Ted passou 30 anos no Morgan Stanley. . . E ele nunca decepcionou.

Num sinal dos esforços para reter outros candidatos, Saperstein, 56 anos, dirigirá a divisão de gestão de ativos do Morgan Stanley, além de sua função no departamento de gestão de patrimônio. Simkowitz, 58 anos, que dirigia a gestão de ativos, assumirá o cargo de Beck no setor de trading e banco de investimento.

O Morgan Stanley disse na quarta-feira que Simkovich também se tornará copresidente da Saperstein. Gorman se tornará CEO do Conselho de Administração.

Tom Gloser, diretor-gerente do Morgan Stanley, disse em comunicado que a decisão do conselho de nomear Beck foi unânime.

Beck disse ao Financial Times que a sua nomeação “não foi uma mudança de estratégia”.

“Temos uma equipe de primeira classe que assumirá o próximo capítulo, que é continuar a fazer o que temos feito com os clientes e continuar a fazer a empresa crescer”, disse Beck.

Christian Polo, analista bancário da Autonomous Research, disse que a nomeação “faz sentido”, dado que Beck supervisiona os negócios bancários comerciais e de investimento do banco, as suas atividades mais complexas e arriscadas.

“O risco sempre foi perdê-lo se ele não conseguisse o emprego, e isso teria sido obviamente negativo”, disse Polo.

Beck herdará um banco que mudou drasticamente desde aquele que Gorman assumiu de John Mack em 2010, menos de dois anos depois de o Morgan Stanley quase falir durante a crise financeira de 2008.

Gorman renovou o Morgan Stanley para se concentrar na gestão de riqueza e ativos, cristalizando seu pivô com negociações rápidas para a plataforma de negociação on-line ETrade e o gestor de ativos Eaton Vance.

O banco tem cerca de US$ 6 trilhões em ativos sob gestão com a meta de eventualmente atingir US$ 10 trilhões. Gorman falou sobre as chances do Morgan Stanley de atingir US$ 20 trilhões.

Esta estratégia ajudou a capitalização de mercado do Morgan Stanley a superar o desempenho do seu rival bancário de investimento, o Goldman Sachs, que foi menos rápido a diversificar os seus negócios.

Mas mesmo quando os investidores acolhem com satisfação a recuperação do Morgan Stanley, o seu legado de negócio de banca de investimento, que dá prestígio extra à sua marca, ficou atrás do JPMorgan Chase e do Goldman nas tabelas classificativas.

Enfrentou uma investigação altamente divulgada pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo Gabinete do Procurador dos EUA em Manhattan sobre a forma como lidou com o crowd trading – um método de venda de grandes quantidades de ações – no que constitui a investigação legal mais significativa que enfrentou nos últimos anos. O Morgan Stanley disse em maio que estava em negociações para resolver o caso.