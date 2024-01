Justin Fields forçará os Bears a tomar uma decisão brutal no Draft da NFL com a escolha número 1 – NBC Sports Chicago

CHICAGO – Horas antes de o Carolina Panthers entregar oficialmente aos Bears a escolha número 1 no Draft da NFL de 2024, o quarterback Justin Fields recuou para passar a bola durante o segundo quarto contra o Atlanta Falcons no Soldier Field e fez com que todos prendessem a respiração.

O linebacker do Falcons, Bud Dupree, foi libertado do lado direito e Fields estava certo sobre os direitos do que teria sido um sack final na terceira para a 8. Os campos cresceram e Dupree tremeu. Ao tentar escapar do bolso, o defensor David Unemat o agarrou pela perna. Fields de alguma forma se mexeu livremente e correu por Calais Campbell para transformar um ataque matador em um ganho de 13 jardas.

A jogada colocou os safetys Eddie Jackson e Jaquan Brisker de pé enquanto ambos abanavam Fields enquanto saíam de campo após o ganho.

“Feiticeiro. Você é mágico! Essas são minhas palavras exatas”, disse Jackson após a goleada dos Bears por 37-17 no Soldier Field. “Mano, você é mágico. Você é encantador, irmão. Este é o seu novo nome. Isso é loucura.”

Em um dia que encerrou a difícil decisão de offseason que aguardava o gerente geral do Bears, Ryan Poles, Fields compôs uma de suas jogadas mais completas em uma performance que terminou com os fãs do Bears gritando “Queremos Justin!” À medida que a hora termina.

“Eu quero Justin. Todos nós queremos Justin. Vamos!” Brisker disse no vestiário após a vitória. “Esse é o nosso cara. Esse cara definitivamente faz jogadas e é um líder. Amamos um cara assim. Ele dá tudo o que tem. Ele quebrou cinco tackles. Eu nem sei, cara. Ele é definitivamente incrível. Você pode não deixe um cara como esse deslizar.”

Fields abriu o dia com uma pontuação de 32 jardas para DJ Moore na linha lateral direita. Ele pontuou o ataque inicial dos Bears jogando uma corda gelada para Moore no canto traseiro da end zone para um touchdown de 7 jardas.

Foi o início de uma performance que resumiu perfeitamente tudo o que Fields pode fazer quando junta tudo.

O primeiro tempo de Fields no domingo foi sem dúvida o segundo melhor tempo de futebol que ele jogou com o uniforme do Bears, atrás apenas do primeiro tempo contra o Broncos, onde teve apenas uma falha na tentativa de Hail Mary.

Fields terminou o jogo com 20 de 32 para 268 jardas e um touchdown, acrescentando 45 jardas e um placar no solo. Não foi perfeito. Houve alguns erros e alguns acionamentos tardios do gatilho. Isso vai acontecer.

Mas, no geral, Fields estava em sua melhor forma no dia em que os Bears garantiram o direito de redigir um substituto para ele – se considerassem necessário.

“Você tem que apreciá-lo, cara”, disse Jackson sobre Fields. “Todas as coisas que ele faz, todas as coisas pelas quais ele passa, toda a conversa sobre ele. Ele está atrapalhando e vindo aqui jogando e liderando esse time. resiliência. “Ele é um verdadeiro líder. “Ele continua vindo aqui toda semana, negando o que todo mundo diz e provando que estão errados.”

Após a vitória, os companheiros entraram no vestiário com a fumaça do charuto comemorativo ainda pairando no ar para dar a Fields seus adereços.

“Houdini!” Kyler Gordon exclamou enquanto abraçava o quarterback em seu armário.

“Feiticeiro. Isso foi uma loucura, mano.” DeMarcus Walker disse com um grande sorriso enquanto passava por Fields em direção ao armário.

O coordenador ofensivo Luke Getsy se aproximou e parabenizou Fields, balançando a cabeça com o feito.

Uma fuga de terceira para oitava, uma jogada que não significa nada no grande esquema das coisas, pode determinar a grande decisão que aguarda os polacos e os ursos.

“Eu já disse isso antes e continuarei dizendo, o que faz dele não um quarterback?” DJ Moore disse após a vitória. “Quero dizer que hoje o Código Houdini deveria ter colocado o prego em seu caixão [coffin] … é ele”. Ele será meio-campista. Eu quero que ele seja um quarterback. Eu disse o que disse e agora ele está no mais alto nível. “Depende deles.”

Os campos sempre tiveram flashes. A consistência nos passes chegou no mês passado, enquanto os lampejos de jogadas incríveis permaneceram.

Com Moore, um Cole Kimmitt saudável e outro bom wide receiver, Fields, que jogou no domingo contra os Falcons, é um quarterback difícil de planejar e difícil de parar quando as coisas estão indo bem.

Os campos estão em constante melhoria. Não foi pecado. O progresso nunca é assim. Mas é especial para Fields juntar todas as peças, como fez no domingo, em uma performance destacada por uma peça que poucos – talvez apenas um – conseguem realizar.

“Ele é dinâmico. Muito dinâmico”, disse Montez Sweat. “Ele joga como Lamar Jackson e Patrick Mahomes, mas os jogadores não exageram como fazem com outros quarterbacks. Mas é um nada. “Estou feliz que ele esteja ao meu lado.”

Fields estava “vivendo no presente”, sem se concentrar no futuro incerto que estava por vir. Ele não é do tipo que argumenta por que deveria ser o zagueiro titular dos Bears no futuro.

Na semana passada, perguntaram a Fields o que ele mostrou aos Bears nesta temporada. Ele se recusou a participar do exercício.

“Melhorando”, disse Fields. “Eles sabem. Eles sabem. Todo mundo sabe quem eu sou no prédio. Como eu disse, posso controlar o que posso controlar e pronto.”

Mas enquanto ele passou a temporada inteira vivendo no presente e sem se importar com o amanhã, Fields reservou um dia de domingo para aproveitar o que poderia ser seu último início no Soldier Field como zagueiro titular do Bears. Ele vai se lembrar da neve. Ele se lembrará de ter enfrentado o time pelo qual cresceu torcendo na Geórgia. Ele se lembrará dos fãs torcendo por ele enquanto o relógio passava.

“Com certeza vou me lembrar dessa partida pelo resto da minha vida”, disse Fields após a vitória.

Embora seu futuro seja incerto, há esperança dentro do vestiário dos Bears de que a vitória de domingo tenha sido o começo de algo e não o capítulo final.

“Eu ouvi aqueles aplausos”, disse Moore após a vitória. “Eu conheço suas caixas [front office, ownership] “Eles estão lá, então sei que também ouviram essas coisas.”

Os Bears estão construindo algo. Uma temporada que começou em 0-4 e pertencia a uma lixeira no centro da Terra é agora um passo positivo para uma equipe cujo estoque está em alta.

Fields, seu crescimento, potencial e capacidade dinâmica são vistos como componentes vitais do impulso que os Bears criam consistentemente em 2024.

“Eu realmente acho que ele é o único cara que pode fazer isso nesta liga”, disse Cole Kmet sobre a fuga mágica de Fields. “Acho que é isso que o cativa tanto. É algo muito especial de se ver.”

“Ele faz jogadas malucas”, disse Brisker.”Eu disse a ele: 'Esse é Houdini. Ele é um cachorro. Ele é um cachorro. Ele é diferente. Você nunca verá ninguém fazendo jogadas como essa.'”

“Ele é um cachorro. Pare de brincar com ele, sério.”

Em um dia em que se tratava de quão brilhante era o futuro em Chicago, a única peça que talvez não fizesse parte dele teve um desempenho estelar e fez com que a beira do lago ressoasse com aplausos que resumiam perfeitamente o sentimento dentro do vestiário que ele liderava. .

Por pelo menos mais uma partida.

