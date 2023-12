Starfield receberá mapas da cidade e “novas maneiras de viajar” no próximo ano

Abra seu mapa em Starfield e você não verá nada além de um mapa de altura, mesmo nas cidades. Se você quiser viajar depois disso, estará restrito a caminhar longas distâncias quando estiver na superfície do planeta e a usar saltos rápidos em naves espaciais quando estiver no espaço sideral.

Ambas as coisas podem mudar no próximo ano, já que a Bethesda indicou que está trabalhando em “vários novos recursos” solicitados pelos jogadores, incluindo mapas de cidades e “novas maneiras de viajar”.

A provocação foi compartilhada via Starfield’s Comunidade reddit.

“Temos trabalhado duro em muitos dos problemas que vocês postaram e esperamos uma atualização no início do próximo ano que incluirá um grande número de correções de missões ‘em andamento’, além de FSR3 e XeSS. Embora tenhamos corrigido muitos dos problemas, os problemas das missões são muito difíceis de corrigir”, diz o post., e as correções das missões estão em andamento, e construímos um novo sistema para corrigir essas correções sem que você precise desfazer o salvamento.”

“Também estamos trabalhando arduamente em muitos dos novos recursos que vocês solicitaram, desde mapas de cidades e suporte a mods até todas as novas rotas de viagem (fique ligado!). Esses recursos serão lançados com uma cadência regular de correções e atualizações que esperamos ocorrer aproximadamente a cada seis semanas.

Não há muito mais informações do que isso, e a frase “todas as novas rotas de viagem” é vaga o suficiente para poder ser qualquer coisa. Talvez eles adicionem um veículo estilo Mako para percorrer superfícies planetárias, ou uma nova maneira de viajar pelo espaço que pareça menos desarticulada do que a atual miscelânea de telas de carregamento. Talvez eles adicionem uma e-bike para se locomover pelas cidades. Poderia ser qualquer coisa.

Os mapas das cidades também seriam uma grande melhoria, dado o quão ruins eles são atualmente.

A menção ao suporte a mod não é novidade, pois a Bethesda já disse que espera que as ferramentas oficiais de modding cheguem em 2024. A questão permanece se os criadores de mod serão capazes de vender seu trabalho, a julgar pela capacidade recentemente adicionada ao Skyrim.