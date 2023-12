A editora The Day Before pede desculpas pelo jogo enquanto os reembolsos estão abertos no Steam

Atualizado às 17h no Reino Unido: Hype Train Digital confirmou ao Eurogamer porque o desenvolvedor do Steam mudou The Wild Eight de Fntastic para Eight Points.

A mudança foi feita ontem, e o Hype Train confirmou que foi devido ao jogo ter recebido críticas negativas no Steam após o desastre de The Day Before.

“Fntastic foi o desenvolvedor original de The Wild Eight, mas depois que o jogo foi lançado em Early Access, os desenvolvedores decidiram parar de trabalhar no projeto por motivos internos do estúdio. Hypetrain Digital assumiu o desenvolvimento de forma independente. Todas as relações comerciais com Fntastic foram encerrado em 2017”, disse a resposta ao Eurogamer.

“Após o lançamento de The Day Before em 7 de dezembro de 2023, uma onda de críticas negativas de The Wild Eight começou, não relacionadas ao jogo em si, mas vinculadas ao estúdio de desenvolvimento original Fntastic. Ontem, tomamos a decisão de remover qualquer menção de desenvolvedor Fntastic na página do jogo.”

A história original do dia anterior e de Mytona continua abaixo.

História original às 12h no Reino Unido:Mytona, editora do desastroso MMO zumbi The Day Before, pediu desculpas pelo jogo e trabalhará com o Steam para abrir reembolsos.

Ontem, a desenvolvedora Fntastic fechou prontamente suas portas, afirmando que o jogo “falhou financeiramente e não temos fundos para continuar”. Isso aconteceu poucos dias após seu lançamento e rapidamente recebeu uma resposta muito negativa dos jogadores.

“Lamentamos que o jogo não tenha correspondido às expectativas da maioria dos jogadores”, afirmou um comunicado da Mytona, referindo que era um investidor no jogo.

“Hoje trabalharemos com o Steam para abrir reembolsos para todos os jogadores que optarem por receber um reembolso. Estamos em contato com a Fntastic sobre o futuro do jogo.”

Uma postagem do Fntastic em Ela também observa que não recebeu nenhum dinheiro com as vendas do jogo.

#ontem #fntastic #Mitona

Responda àqueles que solicitam um reembolso. Mytona e eu estamos atualmente trabalhando com o Steam para permitir reembolsos para qualquer jogador que optar por solicitá-lo, independentemente do tempo de jogo. A Fntastic recebeu US$ 0 e não receberá nada das vendas do dia anterior. – Fantástico (@FntasticHQ) 12 de dezembro de 2023

Para ver este conteúdo, ative os cookies de segmentação.

Gerenciar configurações de cookies



Eurogamer entrou em contato com a Valve para comentar sobre a oferta de reembolso no Steam.

O fechamento da Fntastic teve vários efeitos indiretos.

Pelo menos, o dia anterior não está mais disponível para compra no Steam. A página do jogo permanece, mas não há opção de compra. Além disso, CEO da Fntastic Eduard Gotovstev removeu sua conta Xembora não esteja claro o porquê.

O servidor Discord do jogo também foi apagado, a Eurogamer pode confirmar isso.



Todo o conteúdo do servidor Discord foi apagado. | Crédito da imagem: Eurogamer

Também foi relatado que The Wild Eight, que está disponível no Steam, teve seu desenvolvedor alterado de Fntastic para Eight Points ontem, de acordo com SteamDB.

De acordo com esse jogo Kickstarter, o desenvolvedor era originalmente Eight Points, mas mudou seu nome para Fntastic. No entanto, Um Arma de papel pedra Um artigo de 2017 afirma que The Wild Eight foi vendido para a editora Hype Train Digital enquanto a Fntastic continuava a produção de um novo jogo, Dead Dozen. O desenvolvedor Eight Points pode simplesmente ter sido listado incorretamente no Steam, mas o momento da mudança certamente aumentou a confusão em torno do Fntastic.

Eurogamer entrou em contato com Hype Train para esclarecimentos.

Após o lançamento em 7 de dezembro, o dia anterior teve um número máximo de jogadores simultâneos de 38.104, de acordo com SteamDB. Quatro dias depois, o número de jogadores simultâneos caiu para 4.768 à meia-noite de 11 de dezembro. Isto representa uma diminuição no número de jogadores de mais de 87 por cento e diminuiu ainda mais desde então.

Foi um lançamento e final caótico para o dia anterior, que esteve atolado em polêmica desde o início. A Fntastic refutou repetidamente as alegações de que o jogo era uma farsa, embora seu lançamento tenha feito pouco para mudar a opinião dos jogadores.