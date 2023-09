Starfield continua a tendência de jogo da Bethesda de acumular itens

Se há uma coisa que você pode esperar que as pessoas que jogam jogos da Bethesda façam, é acumular coisas. Sou o tipo de pessoa que pega todos os recursos que encontro, independente da necessidade – meu repertório Thank the Stars não tem valor de peso. em The Elder Scrolls 5:SkyrimEram poções, armaduras e todo tipo de comida. em Campo Estelarrecorri ao roubo de canetas e outros utensílios de escrita de escritórios corporativos e estações de pesquisa científica, juntamente com os suspeitos do costume, como alimentos e artigos sanitários.

É um problema no início desses jogos, quando os jogadores não têm espaço de armazenamento para todo esse lixo. E assim você chega ao chão da nave, criando o tipo de caos que se tornou característico dos jogos da Bethesda. Alguns jogadores concentram-se inteiramente em coletar um item ou outro; Rodas de queijo e repolho Ambos são itens populares para estocar Skyrim. Às vezes eles estão em uma grande pilha, como a bagunça na minha casa Campo Estelar navio – ou em uma adega escura e esteticamente agradável, onde rodas de queijo são artisticamente empilhadas ou colocadas no chão. em Fallout 76Coincidindo com o início da pandemia do vírus Corona, os jogadores estocaram papel higiênico para empilhá-lo ordenadamente nas prateleiras.

O que torna os jogos da Bethesda maduros para esse tipo de coleção é o grande número de itens que os jogadores podem pegar. Parece que existem milhares de modelos de itens diferentes usados ​​para preencher os mundos do jogo. Campo Estelar Parece ter mais do que nunca, e em grande parte apenas pela atmosfera que cria; Ao contrário de Efeito Fallout 4-Você não pode dividir itens Campo Estelar Para recursos. Há muitas coisas por aí – coisas boas e bonitas – que existem apenas por prazer. E capturar. Tem uma sensação distinta de Bethesda, onde você saqueia uma sala sem nenhum motivo a não ser para pegar coisas e depois retorna ao seu navio ou casa para jogar tudo no chão.

O que é ainda mais impressionante é que todo esse lixo foi apresentado com tanto carinho; Os designs, iluminação e física exclusivos de cada um pedem essencialmente que você colete e armazene objetos. Depois, há a maneira como as pilhas se movem conforme você as percorre, sejam os sucos ou as batatas. Acho que um navio como este pode deixar alguns jogadores nervosos, mas para mim – e talvez para outros – isso é o que esperar ao jogar um RPG da Bethesda.

Lixo é basicamente um cartão de visita para jogos da Bethesda, e isso é legal.

