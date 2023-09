Pista de palavras cruzadas do New York Times, 14 de setembro de 2023, respostas

12 d. IIII, em vez de IV, representa o número quatro em alguns relógios e relógios de sol por vários motivos. Na Roma antiga, era considerado falta de educação usar um número que fosse uma abreviatura do nome do deus Júpiter, que se escrevia IVPPITER. Mais tarde, o uso continuou por razões estéticas: os relojoeiros acreditavam que o IIII (em vez do IV) fazia o mostrador parecer mais simétrico com o número oito (VIII) do outro lado.

46 D. Este é o “Dr. de Compton, Califórnia”. Ele é o Dr. Ele integrou o grupo de hip-hop NWA, que lançou o álbum “Straight Outta Compton” há 35 anos, em agosto de 1988.

47 D. Um “Snap with Stick” é uma selfie (Snap é um sinônimo britânico para foto) tirada com um bastão SELFIE.

54 D. “Estacionar na rua” não significa apenas ficar na esquina. Esta pista refere-se ao CRED de uma pessoa na rua, ou à percepção que as pessoas têm dessa pessoa.

Notas do criador

Estou muito feliz por fazer minha estreia! Se você olhar atentamente, verá que pode desenhar um X gigante através dos cinco quadrados que contêm um Eu construí um Toneladas Das repetições deste quebra-cabeça. Acho que este é o único arranjo que permitiria qualquer tipo de embalagem de alta qualidade e tenho sorte por ter funcionado. Anotei algumas pistas que gostaria de cortar, como 17-Across, que chamei de “Um lugar para construir uma pipa?” Também tentei combinar todas as entradas do tema no detector 59-Across: “A diretriz comum em 17-Across que inclui 10 e 38-Down, e uma dica para cinco quadrados neste quebra-cabeça.” Não sei por que foi encurtado; Talvez fossem palavras demais. O guia do 14-Across é ótimo – eu gostaria de tê-lo escrito. Grite para meu melhor amigo, Anand, e sua esposa, Mia, que são professores de matemática na Oklahoma State University. Espero que eles e todos os outros nerds da matemática (inclusive eu) se divirtam com isso!

Não tema as sextas-feiras: sobre o boletim informativo do Easy Mode

A editora de quebra-cabeças, Christina Iverson, enviará palavras cruzadas semanais às sextas-feiras com pistas acessíveis diretamente para sua caixa de entrada se você se inscrever no boletim informativo do Modo Fácil. Essa bondade extra é para aqueles que querem experimentar os quebra-cabeças de sexta-feira, mas já ouviram falar sobre como esses quebra-cabeças são difíceis.