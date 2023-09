A nova jogabilidade do Homem-Aranha 2 apresenta 65 trajes diferentes de quadrinhos, filmes e muito mais

Hoje, a Sony State of Play nos presenteou com um novo trailer de Marvel’s Spider-Man 2, durante o qual tivemos outra amostra da jogabilidade de mundo aberto do jogo e um vislumbre dos 65 trajes de aranha diferentes disponíveis.

A jogabilidade durante o trailer de hoje mostrou o mapa maior mais uma vez – é mais que o dobro do tamanho do mapa no primeiro jogo do Homem-Aranha, e as teias podem ajudá-lo a atravessá-lo mais rapidamente. Também demos uma olhada nas novas atividades e histórias disponíveis no mundo aberto e nas muitas maneiras pelas quais o jogo marcará você com esses sinais por meio de um aplicativo do jogo, dicas visuais e habilidades especiais. A Insomniac também sugeriu que, ao lado de Venom e Kraven, também veremos mais vilões da Marvel que nunca estiveram no universo do Homem-Aranha antes.

Ainda mais interessante, demos uma olhada em uma série de novos trajes Spider disponíveis. A Insomniac prometeu “muitos e muitos trajes” – 65 trajes diferentes, para ser mais preciso, vindos de quadrinhos e filmes, e incluindo vários designs originais. Junto com outras opções de personalização, Spider-Man 2 contém mais de 200 visuais diferentes para dois personagens do Homem-Aranha.

Marvel’s Spider-Man 2 foi anunciado em 2021 como uma sequência de Marvel’s Spider-Man e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales da Insomniac Games. Apresenta Peter Parker e Miles Morales como heróis duplos que podem ser alternados durante o jogo, vilões incluindo Venom, Kraven, o Caçador, e até referências sutis à Roda Gigante de Jackson. Também veremos o retorno de J. Jonah Jameson ao The Daily Bugle. Na SDCC no início deste ano, a Sony revelou um novo PS5 com tema do Homem-Aranha e um controlador DualSense para emparelhar com o jogo.

