Spire Motorsports compra fretamento Live Fast Motorsports. Um negócio no valor de cerca de US$ 40 milhões, segundo fontes

A Spire Motorsports comprou o charter Live Fast Motorsports, anunciaram as empresas no sábado. O negócio vale cerca de US$ 40 milhões, disseram pessoas familiarizadas com a situação, mas não autorizadas a falar publicamente O atleta.

Spire assumiu um contrato Live Fast para a equipe nº 78, aumentando seu número de carros para três no início da temporada de 2024. A equipe atualmente inclui as equipes da Cup Series de Corey LaJoie (nº 7) e Ty Dillon (nº 77). ), embora não seja esperado que Dillon retorne à organização na próxima temporada.

O atual campeão da Truck Series, Zane Smith, dirigirá o charter recém-adquirido em um arranjo único, onde Smith está sob contrato com a equipe da Cup Trackhouse Racing e criado principalmente para Spire para a temporada de 2024.

O preço de aproximadamente US$ 40 milhões que a Live Fast está recebendo representa o preço mais alto por um fretamento desde a criação do sistema de franquia equivalente da NASCAR antes da temporada de 2016.

Também dá continuidade a um padrão da Spire, que posicionou a empresa na vanguarda do mercado de leasing, ao mesmo tempo que encarava as suas compras como investimentos. A Spire, em particular, fez sua primeira grande compra de fretamento quando comprou o fretamento nº 78 da Furniture Row Racing por US$ 6 milhões em 2018, o que parecia um número alto na época, mas agora seria uma pechincha incrível.

O aumento vertiginoso dos charters ocorre em um momento em que se espera que as equipes recebam uma parcela maior da receita financeira gerada pela NASCAR.

Uma das maiores fatias de dinheiro que as equipes recebem da NASCAR é por meio do contrato de televisão da Cup Series. A NASCAR está finalizando seu próximo contrato de TV para a Cup Series, que deverá exceder os US$ 8,2 bilhões que a liga recebeu quando seus direitos chegaram ao mercado aberto pela última vez. O acordo atual da NASCAR com a Fox Sports e a NBC Sports expirará após a temporada de 2024.

Assim que essas negociações forem concluídas, os executivos da equipe esperam que o arrendamento aumente rapidamente para cerca de US$ 50 milhões.

(Foto: Jared C. Tilton/Getty Images)