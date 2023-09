Fontes – No. 3 estado da Flórida caiu 2 começando OL, segurança

Casa Thamelespn2 minutos de leitura

Em quais equipes podemos confiar após as duas primeiras semanas da temporada? Trevor Matic e Rudy Jones dão equipes em que confiam e não confiam mais após as duas primeiras semanas da temporada.

o terceiro lugar O Florida State não terá três titulares contra o Boston College no sábado, disseram fontes à ESPN.

Os Seminoles não terão dois jogadores importantes na linha ofensiva, já que o lateral esquerdo Robert Scott Jr. e o central Maurice Smith deverão perder o segundo jogo consecutivo.

O safety Akeem Dent também ficou de fora depois de se machucar contra Southern Miss na semana passada. Ele foi titular em 32 jogos na carreira pelos Seminoles.

O estado da Flórida entra como favorito, mas também enfrentará os elementos. Ventos fortes e chuva são esperados em Chestnut Hill como resultado da passagem do furacão Lee pela área. Isso pode levar a uma mudança radical no plano de jogo dos Seminoles, que têm a quarta maior pontuação do país.

O Florida State entrou na temporada com mais de 200 inícios de carreira entre seus atacantes, dando aos Seminoles uma das unidades mais profundas e experientes do país. Isso será testado novamente no sábado.

Scott se machucou contra o LSU na estreia e foi substituído por Bless Harris, que fará sua terceira partida pelos Seminoles. Espera-se que Darius Washington comece novamente com Smith no centro, e ele tem experiência suficiente para começar na linha ofensiva da FSU em sua quinta temporada. Isso marcará seu terceiro início de carreira na posição.

Uma vitória do estado da Flórida no sábado marcará um confronto em Clemson no próximo fim de semana. O estado da Flórida não derrotou Clemson nas últimas sete tentativas.