SpaceX Falcon 9 lança 22 satélites Starlink da Califórnia – Spaceflight Now

Atualizada: Com o novo horário de lançamento.

A SpaceX fará outra tentativa de lançar o Falcon 9 da Costa Oeste com uma constelação de 22 satélites Starlink às 2h30 PT de segunda-feira (5h30 EDT/1030 UTC).

Na manhã de domingo, a contagem regressiva do foguete Falcon 9 parou faltando apenas alguns minutos. A SpaceX disse que “parou” em uma postagem nas redes sociais cerca de sete minutos após o horário planejado de decolagem. Ele não forneceu um motivo para a tentativa de lançamento abortada. A missão Starlink 7-7 já foi adiada por um dia. Esta última tentativa foi adiada repetidamente do horário original de lançamento, 22h33, horário do Pacífico, e agora tem como alvo a oportunidade de lançamento final da noite.

Na 55ª missão de entrega Starlink deste ano, o foguete Falcon 9 seguirá na direção sudeste após a decolagem do Complexo de Lançamento Espacial 4E na Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, visando uma viagem de 183 por 178 milhas (295 por 286- km) órbita. Está inclinado em um ângulo de 53 graus em relação ao equador.

O Spaceflight Now fornecerá cobertura ao vivo da decolagem do Falcon 9 na transmissão ao vivo da plataforma de lançamento.

O impulsionador de primeiro estágio, em seu 15º vôo, já lançou anteriormente as missões Sentinel-6 Michael Freilich, DART, Transporter-7, Iridium OneWeb e Tranche 0B da NASA. Além de nove missões de entrega Starlink anteriores. Depois de completar a queima, o primeiro estágio pousará a bordo do navio drone “Claro que ainda te amo”, estacionado a cerca de 400 milhas (644 km) no Oceano Pacífico, na costa da Baixa Califórnia.

Se tudo correr conforme o planejado, 22 satélites V2 Mini Starlink serão implantados pouco mais de uma hora após o lançamento. O modelo V2 Mini foi lançado no início deste ano e é muito maior que os satélites V1.5. Os modelos mais recentes, equipados com antenas atualizadas e painéis solares maiores, podem fornecer quatro vezes a largura de banda dos satélites anteriores.

A SpaceX anunciou recentemente que inscreveu mais de dois milhões de assinantes em mais de 60 países para seu serviço de internet Starlink. Desde 2019, lançou 5.445 satélites, segundo estatísticas compiladas por Jonathan McDowell, astrônomo do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, que mantém um recorde Banco de dados de voos espaciais. Desses satélites, 5.078 satélites ainda estão em órbita e 5.041 satélites parecem estar operando normalmente.