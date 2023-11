Ele descobriu que a água escoa da crosta terrestre para o núcleo do planeta

Ainda há muito que não sabemos sobre o interior do nosso planeta, mas os cientistas descobriram recentemente que a água está vazando lentamente da superfície de lá.

Não é uma jornada simples. O líquido cai abaixo das placas tectônicas descendentes, antes de finalmente chegar ao núcleo após uma viagem de 2.900 km.

Embora o processo seja lento, ao longo de milhares de milhões de anos formou-se uma nova superfície entre o metal fundido no núcleo externo e o manto externo da Terra.

Num novo estudo, cientistas da Universidade Estadual do Arizona afirmaram que a água desencadeia uma reação química, levando à formação de uma nova camada com “algumas centenas de quilómetros” de espessura. (Isso é “fino” quando se trata das camadas internas da Terra.)

“Durante muitos anos, pensou-se que a troca física entre o núcleo e o manto da Terra era pequena. No entanto, as nossas recentes experiências com alta pressão revelam uma história diferente.

“Descobrimos que quando a água atinge o limite núcleo-manto, ela reage com o silício do núcleo, formando sílica”, escreveu o co-autor Dr. Dan Shim.

“Esta descoberta, combinada com a nossa observação anterior de diamantes formados a partir da reação da água com o carbono no ferro líquido sob extrema pressão, indica uma interação muito mais dinâmica entre o núcleo e o manto, indicando uma troca física significativa.”

Então, o que isso significa para todos nós na superfície?

“Esta descoberta avança a nossa compreensão dos processos internos da Terra, indicando um ciclo global da água que é mais extenso do que se reconhecia anteriormente”, disse um comunicado da ASU.

“A mudança do ‘filme’ do núcleo tem implicações profundas para os ciclos geoquímicos que ligam o ciclo das águas superficiais ao núcleo mineral profundo.”

Como entrar no canal WhatsApp gratuito do indy100

inscrição Para o boletim informativo semanal gratuito do indy100

Compartilhe sua opinião em nossas notícias democráticas. Clique no ícone de voto positivo na parte superior da página para ajudar a mover este artigo para cima no ranking do indy100.