SpaceX está lançando satélites Starlink na 75ª missão orbital de 2023

Um foguete SpaceX Falcon 9 lançou 21 satélites de internet Starlink em órbita da Califórnia na manhã de sábado (21 de outubro).

O foguete Falcon 9 decolou da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, no sábado às 4h23 EDT (08h23 GMT; 1h23 horário local na Califórnia).

O primeiro estágio do foguete Falcon 9 retornou em segurança à Terra conforme planejado, pousando no mar no navio drone “Claro que ainda te amo” da SpaceX cerca de 8,5 minutos após o lançamento.

O primeiro estágio de um foguete SpaceX Falcon 9 desce sobre um drone logo após o lançamento de 21 satélites Starlink em 21 de outubro de 2023. (Crédito da imagem: SpaceX)

Este foi o 16º vôo do primeiro estágio deste foguete específico, segundo a SpaceX Descrição da tarefa. Isso é inferior ao recorde de reutilização da empresa, estabelecido no mês passado.

Enquanto isso, 21 satélites Starlink foram implantados dentro do cronograma do estágio superior do Falcon 9, cerca de 62,5 minutos após o lançamento, confirmou a SpaceX em um relatório. Compartilhar no X (anteriormente conhecido como Twitter).

Este lançamento foi a 75ª missão orbital da SpaceX em 2023. A empresa pretende lançar 100 voos até o final deste ano e 144 voos em 2024.

Cerca de 60% dos voos deste ano são dedicados à construção do Starlink, a enorme constelação de internet da SpaceX. Starlink atualmente consiste em aprox. 4.900 satélites operacionaisEste número continuará a crescer no futuro.