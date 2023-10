A SpaceX no sábado tem como meta um 58º lançamento recorde do Cabo

Destaques da missão Falcon 9 Starlink 6-22 da SpaceX Um foguete SpaceX Falcon 9 lança 22 satélites Starlink da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, antes que o primeiro estágio pouse. EspaçoX

Voltando a 2021, a Estação da Força Espacial do Cabo Canaveral e o Centro Espacial Kennedy acolheram 31 lançamentos de foguetes orbitais, um novo recorde anual.

Esse número saltou para 57 lançamentos no ano passado, um novo recorde que representa um forte aumento de 84%.

A SpaceX tem como meta seu 58º lançamento recorde na Costa Espacial até agora neste ano, às 22h17 EDT no sábado. Se necessário, cinco oportunidades de lançamento de backup estão disponíveis das 23h07 às 2h15 EST no domingo.

Se a missão Falcon 9 Starlink correr conforme planejado, o recorde anual de lançamento do Cabo cairá em 21 ou 22 de outubro, faltando mais de dois meses completos para 2023.

“Tenho visto um enorme crescimento e mudança. Costumávamos ficar felizes em lançar cerca de oito voos de ônibus espaciais por ano”, disse Don Platt, diretor do Centro de Pós-Graduação para Portos Espaciais do Instituto de Tecnologia da Flórida, em Titusville.

“E então isso será modificado pelo que chamamos de lançamentos não tripulados, que eram essencialmente lançamentos ULA”, disse Platt, que trabalha no espaçoporto desde 1998. “Isso nos levará cerca de 20 anos, no máximo”. .

“Então esta é uma fera completamente diferente agora”, disse ele.

A Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral deve ver céu quase limpo no sábado à noite, com uma temperatura mínima em torno de 64 graus e ventos de norte a cerca de 5 mph, tornando-se oeste após a meia-noite, informou o Serviço Meteorológico Nacional.

O 45º Esquadrão Meteorológico da Força Espacial prevê que há 95% de chance de “início” do clima no lançamento.

“À noite, será difícil encontrar uma nuvem no céu além de algumas nuvens cirros no nível superior, e a única preocupação é a chance muito pequena de esbarrar nas restrições de vento liberadas pelo fluxo de oeste.” A previsão do esquadrão dizia.

mais: A missão SpaceX de terça-feira corresponde ao ritmo recorde estabelecido no ano passado, e ainda há mais por vir

A missão Starlink 6-24 irá implantar outra constelação de satélites de transmissão pela Internet da empresa na órbita baixa da Terra.

Após a decolagem do Complexo de Lançamento 40, o foguete Falcon 9 de 230 pés seguirá uma trajetória sudeste ao longo da costa atlântica da Flórida antes de ter como alvo um pouso de reforço de primeiro estágio em um navio drone perto das Bahamas.

Em 2008, Platt narrou eventos espaciais anuais como editor consultor da McGraw-Hill, que publicava anualmente o “Anuário em Ciência e Tecnologia”. Naquele ano, os Estados Unidos – incluindo a Base Aérea de Vandenberg, na Califórnia – lançaram 24 objetos no espaço sideral, seguidos pela Rússia com 21 e pela China com 16, de acordo com o Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Exterior.

Nos próximos anos, Platt disse que só a Flórida poderá receber mais lançamentos do que o mundo inteiro naquela época.

“Muito disso consistiu na modernização não apenas das instalações de lançamento, mas também do que é chamado de alcance, que é a capacidade de rastrear a segurança para garantir que os mísseis não saiam do controle e entrem em áreas povoadas. Tudo isso tem evoluiu e melhorou dramaticamente”, disse Platt.

“A SpaceX está claramente liderando o caminho”, disse ele.

SpaceX lançou 53 de 57 missões

A SpaceX foi responsável por todos, exceto quatro, dos 57 lançamentos de foguetes do Cabo este ano. Exceções:

Em 13 de outubro, as tripulações da SpaceX lançaram a espaçonave Psyche da NASA em sua missão de seis anos ao cinturão de asteróides usando um foguete Falcon Heavy. Oito horas e 42 minutos depois, a SpaceX lançou um foguete Falcon 9 perto do pôr do sol da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral.

Esta sexta-feira é o menor tempo entre os lançamentos duplos da Terra em órbita desde o lançamento do Gemini 11 Agent Target e do Gemini Titan-11 na faixa leste em 1966, anunciaram funcionários do Space Launch Delta 45.

“Quando você faz dois lançamentos em um dia e ambos os lançamentos são da SpaceX, é certamente muito mais fácil do que se fosse um lançamento matinal da SpaceX, e a ULA ou outra pessoa estivesse tentando fazer um lançamento à tarde ou à noite,” ele disse.” Platt disse.

“Então, de certa forma, é mais fácil fazer vários lançamentos quando todos são de uma entidade corporativa”, disse ele.

Acompanhe a cobertura ao vivo da equipe espacial do FLORIDA TODAY começando 90 minutos antes da decolagem. Para obter as últimas atualizações de programação do Cabo, visite floridatoday.com/launchschedule.

Rick Neal é repórter espacial na FLORIDA TODAY (para mais histórias, clique aqui). Ligue para Neale em 321-242-3638 ou rneale@floridatoday.com. Twitter/X: @Rick Neal1

O espaço é importante para nós, e é por isso que trabalhamos para fornecer a mais alta cobertura da indústria e de operações de lançamento na Flórida. Esse jornalismo requer tempo e recursos. Por favor, apoie-o inscrevendo-se aqui.