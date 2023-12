SpaceX continua sua marcha para 100 lançamentos em um ano

Na noite de sábado, um foguete Falcon 9 decolou do Complexo de Lançamento Espacial 40 na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral com outros 23 satélites Starlink entregues em órbita.

O lançamento ocorreu às 23h00 ET (04h00 UTC), para continuar a construção do projétil Starlink do Grupo 6, sendo esta missão o Grupo 6-31.

Vinte e três pequenas espaçonaves Starlink V2 foram inseridas em uma inclinação orbital de 43 graus, a mesma das missões anteriores do Grupo 6. Os satélites separaram-se do segundo estágio pouco mais de uma hora após o lançamento.

Esta foi a 89ª missão orbital do ano para a SpaceX, uma vez que pretende manter-se no caminho certo para atingir 100 lançamentos num ano, e com a maioria dos lançamentos provenientes do SLC-40, o tempo médio de resposta entre lançamentos foi ligeiramente inferior. dias atrás, as equipes da SpaceX estão trabalhando para aumentar as capacidades para permitir uma rápida cadência de lançamento por trás.

Olhando para o resto do mês, há atualmente mais cinco lançamentos da SpaceX agendados para 14 de dezembro, incluindo o Falcon Heavy do LC-39A. Depois de 14 de dezembro, pode haver uma chance de pelo menos mais oito lançamentos se os cronogramas puderem ser mantidos, no entanto, eles não são fixos e vários atrasos podem surgir, desde o clima até problemas técnicos, alguns dos quais podem ser adiados para o novo ano. .

Voltando ao lançamento ocorrido neste fim de semana, o foguete Falcon 9 designado para esta missão é o Booster 1078, que voou pela sexta vez. O B1078 demorou um pouco mais, pois seu sexto vôo havia ocorrido 78 dias antes. O tempo médio para equipar boosters oscilou em torno de 45 dias, com algumas exceções, como núcleos laterais do Falcon Heavy ou Falcons atribuídos a missões de tripulação.

O B1078 fez um pouso bem-sucedido no drone “A Shortfall of Gravitas” cerca de oito minutos e meio após o lançamento e, como de costume, a SpaceX tentará recuperar as carenagens da carga útil para uso em outra missão.

A próxima SpaceX está programada para lançar dois lançamentos Starlink, um da Flórida até 6 de dezembro e outro da Califórnia até 8 de dezembro, seguido pelo lançamento do Falcon Heavy atualmente agendado para 10 de dezembro, após um pequeno atraso.

