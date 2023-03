Gary Payton sente os Warriors “como eu”; Potencial contra lobos

Kendra AndrewsESPN3 minutos para ler

O técnico Steve Kerr disse que Gary Payton II é considerado provável para o jogo do Golden State Warriors contra o Minnesota Timberwolves no domingo.

Payton brigou na sexta-feira e participou integralmente do treino leve da equipe no sábado à tarde. Ele vai aquecer no domingo com a intenção de jogar. A decisão final virá antes de uma dica.

“Estou começando a me sentir eu mesma”, disse Payton. “Perdi muitos jogos este ano, então estou pronto para voltar à quadra com os caras e terminar isso na reta final.”

Payton está afastado dos gramados desde 8 de fevereiro – quando estava com o Portland Trail Blazers – e disputou apenas 15 jogos nesta temporada devido a uma lesão muscular no adutor direito causada por um procedimento fora da temporada.

Payton foi adquirido do Trail Blazers no prazo de negociação em um acordo que foi inicialmente retido depois que os Warriors levantaram preocupações sobre seu físico. Depois de decidir avançar com o negócio, os Warriors decidiram reavaliar Payton em um mês.

No sábado, ele disse que estava se sentindo o melhor do ano.

“No início do ano, com as pequenas dores, inchaços e hematomas do período de entressafra, me sinto muito bem”, disse Payton. “Todos os dias, para deixar meu corpo certo, um pouco de manutenção e ajuste, tínhamos um pouco de tempo extra para fazer tudo e obter [my body] onde deveria estar.”

A reintegração de Payton com o Warriors vem com apenas sete jogos restantes na programação da temporada regular. E enquanto seu conhecimento da equipe, e seu conhecimento dela, contribuirão para uma transição mais suave de algumas maneiras – Payton disse que será como andar de bicicleta – Kerr espera que haja um período de reaclimatação.

“Não acho que nada seja tranquilo na NBA, especialmente neste ponto do final do ano”, disse Kerr.

Mais tarde, ele disse: “Uma coisa seria se ele estivesse conosco o ano todo. É uma transferência muito mais fácil. Mas o fato de ele não ter estado aqui durante toda a temporada, há vários caras em nosso time que não conheço. t jogado. Demora um pouco para encontrar combinações e padrões.”

No entanto, a equipe sabe como Payton quer afetar o jogo. Os Warriors acham que ele é um dos melhores defensores para se encaixar em seu esquema, e sua defesa de ponto ofensivo pode ajudar a cimentar uma área onde eles lutaram nesta temporada. Sua presença defensiva também aliviará a dor da ausência de Andrew Wiggins.

“Ele é muito bom com a bola, mas também é bom com a bola e joga nas linhas de passe”, disse Kerr. “Parecia que no ano passado tivemos muito mais roubos de transferência do que neste ano, e Gary também é um ótimo finalizador na transição. E estamos em último ou perto do último lugar em pontos de transferência por posse de bola este ano, o que deve ‘T ser. Deve ser assim.

Kerr disse que a presença de Payton “afetará alguns dos minutos dos outros jogadores”. Ele não disse exatamente de onde viriam os minutos de Payton, mas disse que “muitos” jogadores seriam afetados por eles.

“Portanto, a coisa mais importante para o nosso grupo é entender que tudo se trata de mãos”, disse Kerr. “O que aprendi é que em equipes de sucesso, todos são capazes de se entregar ao grupo para um bem maior, o que não é fácil de fazer. Somos todos humanos, e a natureza humana quer fazer um bem trabalho e desempenho e nos colocamos em uma ótima posição, mas não de É sempre fácil ser capaz de entender o quadro geral.”

Payton estará sujeito a restrições exatas em seu retorno, mas como será a restrição ainda não foi decidida.