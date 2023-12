Crítica de ‘Wonka’: Só Hugh Grant já vale o preço do ingresso

Acho que esse fato é evidente: ninguém jamais interpretará a beleza cômica brilhante e a alma sombria de Willy Wonka como Gene Wilder. Então, o que há de tão especial em “Wonka”, a prequela do filme de Wilder de 1971, “Willy Wonka e a Fábrica de Chocolate”, agora nos cinemas estrelado por Timothée Chalamet?

A boa notícia é que Chalamet, que acaba de ser indicado ao Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme – Musical ou Comédia, é uma grata surpresa ao encontrar a natureza doce do jovem mágico e chocolateiro. a escuridão? Não muito. No entanto, Chalamet usa sua voz delicada, mas expressiva, para lançar novas músicas de Neil Hannon, vocalista do grupo pop britânico The Divine Comedy.

Hannon não consegue igualar os sucessos, como “The Candy Man”, que Anthony Newley e Leslie Bricusse escreveram para o filme de Wilder. Receio que seja uma má jogada lançar uma duplicata da sonhadora “imaginação pura”, porque a inspiração emprestada apenas enfatiza o que não foi inspirado desta vez.

No entanto, são férias e o público provavelmente vai gostar desta história de origem de Paul King, o diretor por trás de dois filmes de “Paddington” que continuam sendo o padrão ouro para diversão familiar perversamente inteligente. “Wonka” não está nesse nível, mas é difícil resistir ao seu alto astral.

Quase 20 anos atrás, Johnny Depp interpretou o Wonka de Tim Burton como uma espécie de fantasma de Michael Jackson tentando capturar as reviravoltas misteriosas do romance de Roald Dahl de 1964. Longe do torturante isolamento criado por Dahl, o Wonka de Chalamet parece despreocupado. luto por sua falecida mãe, interpretado em flashbacks pela maravilhosa Sally Hawkins.

Conhecemos Ponca, que voltou dos Sete Mares para se mudar para uma cidade que se parece muito com Londres, a julgar pelo sotaque cockney. Seu objetivo é abrir uma loja de doces com os ingredientes mágicos escondidos em seu chapéu cheio de sonhos. Uma mordida e você literalmente voará.

O problema para Lonka vem do cartel de doces, dirigido por um trio de chocolateiros – Slugworth (Patterson Joseph), Brudno’s (Matt Lucas) e Fickelgruber (Matthew Baynton) – que não querem concorrência, especialmente de um concorrente que não quer . Venda suas guloseimas a preços razoáveis. Caramba!

Um chefe de polícia corrupto (Keegan-Michael Key) engana Wonka e o transforma em escravo em uma lavanderia subterrânea de propriedade da conivente Sra. Scribbets (a vencedora do Oscar Olivia Colman, que a espanca de forma hilariante) e seu capanga Blecher (Tom Davis) . Seus companheiros de prisão incluem o ex-contador Abacus Crunch (Jim Carter), a operadora de telefonia Lottie Bell (Rakhi Thakrar), o encanador Piper Benz (Natasha Rothwell) e o comediante Larry Chucklesworth (Rich Fulcher).

Muitos personagens? Está se acumulando. Dica: fique de olho no jovem Noodle (o encantador recém-chegado Calah Lane), também vítima da Sra. Scrubbit, que se junta a Wonka para planejar uma grande fuga. Eles conseguem? Não haveria filme se eles não fizessem isso.

De qualquer forma, não há muito no filme, pois King joga tudo o que pode na tela – perseguições, fugas, mais guloseimas, mais músicas e mais personagens que não conseguem deixar uma impressão. A exceção é Hugh Grant, que por si só vale o preço do ingresso como Oompa Loompa, de pele laranja e cabelo verde, com sua própria opinião sobre o chocolate de Wonka.

‘Wonka’ está no seu melhor quando flutua acima do pesado maquinário da trama e se transforma em uma forma de diversão extravagante. Depois de interpretar o papel de um jovem canibal no horrível “Bones and All”, Chalamet está claramente se divertindo brincando de carona para as crianças. Você também o fará se esquecer seus problemas e se juntar a Wonka no emocionante ato de se inventar.