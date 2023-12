Rudy Gobert compartilha ‘simpatia’ por Draymond Green em meio à recente suspensão – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Fãs, jogadores e especialistas da NBA se revezaram nesta semana dissecando a suspensão indefinida de Draymond Green depois que ele deu um soco no rosto de Jusuf Nurkic durante a derrota dos Warriors para o Phoenix Suns na noite de terça-feira.

O último jogador a discutir o incidente é um dos ex-alvos de Green: o grande homem do Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert.

“Eu simpatizo com ele” Gobert disse à ESPN Depois que os Timberwolves derrotaram o Dallas Mavericks por 119-101 na noite de quinta-feira. “Você vê alguém que não está bem e lutando. Você está tirando o jogo e tudo mais, e quer que alguém seja bom e seja capaz de fazer o que fazemos todas as noites, competir e ser feliz.”

Gobert entende como Nurkic se sente, já que o quarterback de 2,10 metros teve um encontro semelhante na quadra com Green não muito tempo atrás.

Depois que Klay Thompson e Jaden McDaniels entraram em uma briga acalorada apenas 100 segundos após a derrota do Golden State para Minnesota em 14 de novembro, Gobert tentou empurrar Thompson para longe antes que Green o sufocasse e o arrastasse pela quadra por vários segundos.

Green, Thompson e McDaniels foram todos expulsos do jogo, e a NBA posteriormente suspendeu Green por cinco jogos por seu papel na altercação.

Green disse em uma entrevista recente com Ramona Shelburne da ESPN Ele viu um vídeo do incidente de Gobert em seu telefone e ficou imediatamente surpreso com suas ações.

“Quando assisti novamente, eu disse: ‘Droga, eu o segurei por muito mais tempo do que percebi naquele momento’”, disse Green a Shelburne. “Mas a verdade é que nesses momentos você não sabe que horas são. é. “Você não tem noção do tempo.”

Cerca de um mês após o incidente com Gobert, após se comprometer com a equipe e prometer melhorar, Green mais uma vez se viu na mesma situação. Desta vez, foi no terceiro quarto do jogo de terça-feira contra o Suns e aconteceu em uma jogada dentro de campo em que Green pensou que Nurkic estava segurando sua cintura, então ele balançou para vender uma chamada de falta, mas em vez disso acertou Nurkic no rosto.

O resultado foi uma suspensão indefinida da NBA, que não quis atribuir um número à suspensão porque os dirigentes da liga queriam que Green levasse o tempo necessário para corrigir sua condição antes de retornar à quadra.

“Não tenho certeza do que isso realmente significa, então é difícil saber”, disse Gobert sobre a suspensão por tempo indeterminado. “Quero dizer, você não quer que alguém se machuque muito. Você tem que consertar isso. Só isso.”

