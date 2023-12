Shohei Ohtani consegue o acordo que merece, e os Dodgers ganham uma estrela: Law.

Escrevi em agosto que acreditava que Shohei Ohtani ainda receberia um contrato padrão, mesmo depois de sua lesão no cotovelo o ter excluído até 2025, e que ele ainda receberia menos do que seu valor real para sua equipe. Você estava certo: ele é pago, mas não tenho certeza se posso dizer que ele é mal pago, pelo menos não sem saber muito sobre a receita dos Dodgers, agora que ele assinou com os meninos de azul.

O acordo de 10 anos e US$ 700 milhões de Ohtani inclui algum dinheiro diferido significativo, então o AAV de US$ 70 milhões não é uma representação completamente precisa de quanto ele receberá… mas isso é pedante quando é a maior garantia de contrato de qualquer profissional jogador de esportes em qualquer país. Ele é um unicórnio, o jogador mais valioso do esporte, seja você falando do prêmio pós-temporada que leva esse nome, da cibermetria de valor ou da receita total que ele traz para seu clube apenas por estar no elenco. US$ 70 milhões por ano provavelmente não são suficientes para cobrir isso, embora eu me sinta mais confortável em dizer que não sei se ele é mal pago ou não, e pelo menos ele está sendo pago perto do que realmente é.

Vá mais fundo ‘Para um jogador único e histórico’, Dodgers dá a Shohei Ohtani um contrato recorde de 10 anos e US$ 700 milhões

Os Dodgers não faltaram produção em DH no ano passado, com uma linha de 0,268/0,332/0,529 de todos os rebatedores designados em 2023, principalmente do agora falecido J.D. Martinez, mas Ohtani é claramente uma atualização para cada equipe em o D.H. Ele valia cerca de 4 WAR a mais do que todos os rebatedores designados dos Dodgers combinados no ano passado, observando apenas a WAR de Ohtani como rebatedor. Seu .412 OBP em 2023 veio de atingir a base 245 vezes em 599 aparições em plate, o que significa Ohtani Ele alcançou a base mais vezes do que todos os DHs dos Dodgers combinados em 105 aparições em placas a menos. Ou seja, para cada mesmo 599 PA, há cerca de 48 vezes adicionais sobre a base – ou seja, 48 vezes menos. O valor disso varia um pouco por ano, mas mesmo que esses tempos extras na base fossem apenas caminhadas e simples, valeria cerca de 20-25 entradas extras para o ataque dos Dodgers.

Los Angeles teve o segundo melhor ataque da Liga Nacional no ano passado e melhorou. Não importa como você o faça, é melhor para os Dodgers apenas ter o bastão de Ohtani, antes de falarmos sobre o que seu arremesso pode fazer por eles em 2025 e além, ou qualquer receita extra que elevou seu contrato a novos patamares.

Ohtani trará grande valor imediato para os Dodgers como rebatedor, mas seu valor para a equipe disparará quando ele retornar ao monte. (Rick Osentosky/EUA HOJE)

Os Dodgers ainda precisam de arremessos, e Ohtani não os ajudará nesse departamento em 2024, e talvez não muito em 2025. Espero que ele jogue em alto nível quando retornar de uma cirurgia no cotovelo após a próxima temporada, mas talvez não lançando tanto quanto; Após a cirurgia de Tommy John em outubro de 2018, ele jogou apenas 1 2/3 entradas durante a temporada encurtada de 2020, depois de sentir desconforto no antebraço direito e, em seguida, fez 23 partidas para 130 entradas em sua primeira temporada completa no monte em 2021. A temporada foi vale 3,0.fWAR apenas por causa de seu arremesso… o que lideraria a equipe de arremessadores dos Dodgers em 2023. No momento, a rotação potencial dos Dodgers para 2025 inclui Bobby Miller (2,8 fWAR em 22 partidas), Ohtani, e eu estou não tenho muita certeza de quem colocar o Pencil nele porque até mesmo a rotação de 2024 é muito instável.

Os Dodgers têm opções internas, mas ninguém tem certeza – nem mesmo Walker Buehler, que foi um dos melhores titulares do beisebol de 2019-21 antes de quebrar o cotovelo novamente. Ryan Peabiot se destacou em cinco jogos em setembro da temporada passada, lançando mais eliminações do que nunca no futebol profissional, embora quatro deles tenham sido contra alguns dos ataques de menor pontuação no beisebol. Emmett Sheehan e Gavin Stone tiveram dificuldades em sua estreia na MLB no ano passado. Tony Gonsolin passou por uma cirurgia de Tommy John em agosto passado e provavelmente retornará em 2025, mas será pelo menos tão limitado quanto Ohtani, e Gonsolin nunca lançou uma temporada completa como titular da MLB. Tudo aponta para a clara necessidade dos Dodgers de adicionar um titular neste inverno que possa ajudá-los não apenas nesta temporada, mas nas próximas temporadas – o que significa que trazer Clayton Kershaw de volta não é suficiente.

READ Free land twins agente curto Carlos Correa em um acordo de US $ 105,3 milhões por três anos Vá mais fundo Os Dodgers adquiriram Shohei Ohtani. E então?

Como a contratação de Ohtani afeta os outros 29 times, especialmente os Angels, Blue Jays e Giants?

Quanto às 29 equipes que ficaram de fora, todas poderiam ter usado Ohtani, mas nenhuma equipe está em pior situação do que os Angels, que desperdiçaram os primeiros anos de Mike Trout e provavelmente os anos de pico de Ohtani também.

Os Angels tiveram uma eliminação média da liga em 2023, um OBP médio da liga de 0,317 – curiosamente, essas duas coisas muitas vezes andam juntas – e não há razão real para acreditar que eles possam ficar acima desse nível em 2024, dado quem são os lá na free agency e os que ainda estão na organização. Eles podem tirar mais de meia temporada de Trout, eles vão conseguir uma temporada completa de Nolan Schanuel, que pelo menos parece ter sólidas habilidades fundamentais, e ei, talvez este seja o ano em que Anthony Rendon aparece, mas eu estou sem prender a respiração. Seria necessária muita sorte para eles se tornarem um ataque médio da liga, e eles também perderam seu único titular com um ERA abaixo de 4. O sistema agrícola oferece muito pouca esperança no curto prazo, e pouca esperança no longo prazo. . É hora dos Anjos demolirem tudo, e quanto mais cedo o proprietário aceitar isso, melhor será para eles.

Os Blue Jays parecem ser os vice-campeões de Ohtani e, embora eu tenha certeza de que seus fãs estão decepcionados, especialmente depois que falsos rumores se espalharam nas redes sociais de que Toronto o havia contratado, dois pontos me deixariam encorajado. A primeira é que a propriedade estava claramente disposta a gastar uma quantia significativa na estrela. A segunda é que a diretoria está perseguindo alguém que satisfaça sua necessidade de mais ataque, já que eles estavam na média da liga em pontuação e perderam um jogador ofensivo acima da média, Matt Chapman.

É um consolo para os fãs de Jays, mas pelo menos esse front office pesava sobre o cara que atende às suas maiores necessidades, e havia pelo menos espaço no orçamento para contratar um jogador do calibre e preço de Ohtani. Veremos se isso se traduz em gastos com quaisquer outros agentes livres, especialmente em um mercado de agentes livres que não oferece muito do lado dos jogadores, onde eles poderiam realmente adicionar alguns músculos para acompanhar outros contendores do Leste.

Não está claro se os Giants estavam na disputa por Ohtani no final, mas eles podem estar em desvantagem como os Angels. Nesse caso, eles não apenas perderam um jogador que os teria ajudado imediatamente ofensivamente, que teve o segundo pior OBP na Liga Nacional no ano passado e foi o segundo pior RBI por jogo (engraçado como esses dois jogadores vão de mãos dadas…), mas tiveram que fazê-lo. Agora ele enfrenta Ohtani dezenas de vezes por ano, competindo diretamente com a equipe que o emprega. Não vejo muita esperança aqui e, embora eles pudessem ter gasto com Cody Bellinger, Ohtani era o único jogador que você argumentaria que poderia mais ou menos consertar o ataque dos Giants sozinho.

(Foto principal de Ohtani no Colorado: John Leyba/USA Today)