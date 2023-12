O Bucks liderou o Bulls por 91-89 no quarto período

Jim Ovcharsky fala sobre a derrota do Bucks para o Indiana no campeonato da temporada Jim Oczarski dá suas impressões sobre o Milwaukee Bucks em Las Vegas durante a derrota no campeonato da temporada para Indiana

Depois de alguns dias de folga, o Milwaukee Bucks volta à ação na noite de segunda-feira no Fiserv Forum contra o Chicago Bulls. O Bucks (15-7) está tentando se recuperar não apenas da derrota na noite de quinta-feira para o Indiana, em Las Vegas, nas semifinais do campeonato da temporada, mas também de uma derrota na prorrogação para o Bulls (9-14) em 30 de novembro em o torneio. Centro Unido.

Esse foi o início da atual seqüência de quatro vitórias consecutivas do Chicago.

Os Bulls marcaram cinco pontos nos últimos 35 segundos do terceiro quarto para reduzir o déficit com o Bucks para 91-89 após três períodos. Giannis Antetokounmpo tentou apenas cinco chutes em 27 minutos.

Milwaukee acertou 60% (12 de 20) atrás da linha de três pontos para liderar o Bulls por 74-65 no intervalo. O Bucks também só virou uma vez, mas permitiu que o Bulls ficasse perto graças a 50% de arremessos de três.Antetokounmpo tentou apenas dois arremessos no primeiro tempo e Damian Lillard acertou 2 em 9. Malik Beasley e Bobby Portis marcaram 11 pontos cada um. para Milwaukee.

DeMar DeRozan marcou 22 pontos em 14 arremessos pelo Chicago.

Brook Lopez marcou 10 pontos em 4 de 6 arremessos no primeiro quarto para dar ao Bucks uma vantagem de 37-32. Todos os cinco titulares marcaram pelo Milwaukee, e Bobby Portis marcou oito gols saindo do banco. DeRozan e Coby White marcaram nove pontos cada um para o Chicago.

Giannis está jogando?

Sim. Giannis Antetokounmpo é titular no Bucks.

Alex Caruso foi descartado para o jogo dos Bulls

O guarda Alex Caruso testou o tornozelo esquerdo antes do jogo, mas foi descartado pelo Chicago. Caruso acertou uma cesta de 3 pontos sobre Brook Lopez no final do tempo regulamentar que levou o Bulls a uma cesta de 3 pontos sobre o Bucks na prorrogação em 30 de novembro.

Relatório de lesão Pax

Pat Connaughton, fora (torção no tornozelo direito) O técnico do Bucks, Adrian Griffin, disse que Connaughton receberá alguns trabalhos judiciais na segunda-feira e está esperançoso de poder retornar à ação em cerca de uma semana. Connaughton torceu o tornozelo contra o Miami em 29 de novembro.

Jae Crowder, fora (cirurgia no músculo adutor esquerdo)

Chris LivingstonFORA (tornozelo esquerdo torcido) O defensor externo novato machucou o tornozelo durante sua passagem pela G League com o Wisconsin Herd, disse Griffin.

Como assistir: Horário de início do Bucks vs. Bulls, TV, transmissão ao vivo, probabilidades

Escalação inicial do Bucks

guardas: Damian Lillard, proprietário da Beasley

Damian Lillard, proprietário da Beasley Atacantes: Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo

Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo Centro: Brooke Lopez

Bobby Portis e Adrian Griffin conversam no vestiário após perderem o campeonato da temporada para os Pacers

Muitos jogadores do Bucks deixaram Las Vegas um pouco decepcionados com a forma como terminou a derrota por 128-119 para o Pacers. Antetokounmpo apontou uma falta geral de organização na ponta ofensiva e disse que os jogadores precisam ter um melhor desempenho na reta final. Lillard e Middleton tiveram crises onde a bola foi virada em um ponto chave e ambos falaram em ser melhores nessa situação.

a Relatório da arquibancada A história dizia na noite de quinta-feira que Bobby Portis interrompeu o discurso pós-jogo do técnico Adrian Griffin para o time e pediu ao técnico e ao time que melhorassem.

Tanto Griffin quanto Portis abordaram o relatório no domingo após o treino:

Griffin: “Não vou comentar o que foi relatado. Somos um grupo apaixonado. Odiamos perder. Somos um grupo unido. Adoro treinar esse grupo. Só temos vencedores e caras de alto caráter. Tanto faz” o diálogo interno acontece no nosso vestiário, e fica no nosso vestiário. Mas hoje tivemos um ótimo, ótimo treinamento. Provavelmente uma de nossas melhores práticas. Adoro o clima da academia. Ótima energia. Então nos preparamos para Chicago.”

Portis: “Não quero falar muito sobre o que acontece no nosso vestiário. O que acontece no nosso vestiário é apenas uma coisa sagrada entre nós. É assim que sempre foi. Não sei como isso é relatado. Mas, ao mesmo tempo, o homem é apenas um concorrente. Eu adoro competição. Acho que sou um líder. Lidero pela voz e também lidero pelo exemplo. Apenas algumas das coisas que desenvolvi ao longo da minha carreira e do tempo que passei aqui. “Estou aqui há mais de 1.000 dias, então os caras me conhecem, sabem quem eu sou. Eles sabem que coloco meu coração na manga. Competi em alto nível diariamente, sejam os arremessos indo ou vindo. não, esteja jogando bem ou não, não, estou aqui para melhorar o time. Então, apenas ser um líder, ser uma voz e a opinião de todos os outros fora de nossa equipe, isso é apenas a opinião deles sobre mim ou sobre nossa equipe. “Estou aqui pelos motivos certos.”

Giannis foi nomeado para o First Team All-Tournament durante a temporada

A corrida do Bucks em Las Vegas terminou cedo com uma derrota na semifinal para o Indiana na quinta-feira, mas por causa de seus esforços durante os seis jogos do time na pré-temporada do torneio, Antetokounmpo foi nomeado para o time do torneio.

Ele se juntou a ele MVP do campeonato LeBron Jamese Anthony Davis, Kevin Durant e Tyrese Haliburton de Oshkosh.

Antetokounmpo teve média de 29 pontos por jogo e 64,6% de arremessos nos jogos do campeonato do Bucks. Ele também teve média de 8,8 rebotes e 5,8 assistências.