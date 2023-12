Patrick Mahomes e Andy Reid criticam os árbitros depois que Bills chateou os Chiefs: ‘Isso não é o que queremos para a NFL’

Escrito por Tim Graham, Joe Buscaglia e Nate Taylor

O quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, e o técnico Andy Reid expressaram frustração com a administração após a derrota de domingo para o Buffalo Bills, com Reid chamando o impedimento ofensivo tardio de “um pouco embaraçoso para a National Football League”.

“Há outro jogo em que estamos falando sobre os árbitros”, disse Mahomes, que anteriormente apareceu nos bastidores visivelmente chateado enquanto o tempo passava. “Isso não é o que queremos para a NFL. Não é isso que queremos para o futebol. Vamos jogar. Então, aconteça o que acontecer, acontece.”

Mahomes quase venceu o jogo no lance final ao lançar um passe de 25 jardas para o tight end Travis Kelce, que então devolveu a bola para o recebedor Kadarius Toney para o placar. Mas as autoridades disseram que Tony estava alinhado na zona neutra antes de a bola ser levantada e a bandeira ser lançada. Os Chiefs então viraram a bola nas descidas, terminando o jogo com uma derrota por 20-17.

Mahomes bateu com o capacete no chão e teve que ser parado por vários companheiros de equipe enquanto gritava em direção ao campo no minuto final após a ligação. Mahomes pôde ser ouvido dizendo que a jogada ofensiva foi “a decisão mais selvagem que já vi”, enquanto abraçava o quarterback do Bills, Josh Allen, após o jogo. Ele também pode ser ouvido resmungando que a ligação era “terrível” em vídeos que circulam nas redes sociais.

Mahomes disse mais tarde que a jogada de Kelce foi um “momento lendário” que foi arruinado pela decisão que não afetou o resultado da jogada. Reid disse que os árbitros geralmente dão uma advertência lateral antes de marcar um pênalti como o de Toney.

O árbitro Karl Chivers abordou a decisão após o jogo, dizendo que o juiz de descida opinou que “o alinhamento de Tony foi por cima da bola e foi isso que ele governou em campo”. Em relação ao comentário de Reid, Chivers disse que se um técnico ou recebedor procurasse conselhos sobre o alinhamento, os árbitros o dariam a eles, mas “em última análise, eles são responsáveis ​​por onde se alinhar”.

“E, claro, não há necessidade de qualquer aviso, especialmente se eles estiverem tão impedidos que bloqueiem nossa visão da bola”, disse Chivers. “Então, daremos a eles algum tipo de aviso se estiver próximo, mas este em particular não é um aviso.”

Por sua vez, os Bills mantiveram vivas suas esperanças nos playoffs, com Allen liderando uma corrida de 49 jardas vencedora em 12 jogadas que culminou em um field goal de 39 jardas de Tyler Bass com 1:54 restantes.

Os Bills se juntam a cinco outros times – Denver Broncos, Houston Texans, Indianapolis Colts, Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers – com recordes de 7-6 e permanecem na busca por uma vaga final na pós-temporada. Os Steelers, Colts e Cleveland Browns são os atuais times Wild Card se a temporada terminar no domingo com base no desempate.

Allen terminou 23 de 42 para 233 jardas, um touchdown e uma interceptação. O running back James Cook liderou os Bills na corrida (58 jardas em 10 corridas) e na recepção (cinco recepções para 83 jardas e uma pontuação).

Mahomes acertou 25 de 43 para 271 jardas, um touchdown e uma interceptação. Os Chiefs caíram para 8-5 com a derrota.

Pontuações da Semana 14 da NFL: atualizações ao vivo, programação, notícias, classificação dos playoffs e recursos

As esperanças da pós-temporada dos Bills permanecem

Os Bills sobreviveram a uma semana tumultuada e um impressionante touchdown foi anulado por um pênalti faltando 1:12 para o fim. A vitória foi crucial para manter legítimas as esperanças de Buffalo nos playoffs. O técnico do Bills, Sean McDermott, foi criticado em um artigo polêmico no qual fontes não identificadas questionaram suas habilidades de treinador. Mesmo seus torcedores mais fervorosos não puderam negar suas falhas nesta temporada, especialmente ao fazer 0-3 quando ele assumiu a liderança nos dois minutos finais do jogo. Buffalo assumiu outra vantagem quando Bass chutou seu field goal tardio.

Von Miller, que foi preso na semana passada sob acusação de agressão de terceiro grau contra sua namorada grávida, mas ainda está autorizado a jogar, ajudou a gerar intensa pressão contra Mahomes na posse final. – Tim Graham é redator esportivo sênior em Buffalo

Mesmo dando aos Chiefs chance após chance de assumir o controle do jogo, o Bills se manteve firme nos playoffs, no que pode acabar sendo a vitória mais importante de sua temporada. Os Bills não estão apenas em um empate a seis nas duas últimas vagas dos playoffs por 7-6, mas também estão conseguindo uma vitória que a AFC precisava desesperadamente para fins de desempate. Os Bills ainda estão atrás nesta área, mas aumentam esse recorde para 4-5 no ano. Agora, faltando quatro jogos para o fim, o Bills tem dois jogos contra adversários da AFC com recorde de derrotas e uma chance real de voltar aos playoffs – mesmo com decepções nos primeiros 12 jogos. – Joe Buscaglia, redator da equipe do Bills

A sala de WR dos Chiefs continua decepcionante

Mais uma vez, um dos recebedores dos Chiefs é o principal motivo de mais uma derrota decepcionante. Desta vez, o momento crucial na queda dos Chiefs para os Bills foi que Toney cometeu uma falta mental, levando a uma penalidade de impedimento depois de se alinhar na zona neutra durante o treino de dois minutos do time. Se Toney tivesse começado a jogada no lugar certo, ele teria se beneficiado de uma das jogadas mais impressionantes e instintivas da temporada de Kelce, que pegou um passe de 25 jardas e depois mandou a bola pelo campo para Toney, que estava ao lado aberto para entrar na end zone para um touchdown de 24 jardas, uma pontuação que daria aos Chiefs uma vantagem potencial de quatro pontos faltando 1:25 para o fim do jogo. Em vez disso, o pênalti de Toney anulou a jogada a 51 jardas. Os Chiefs nunca ganharam mais uma jarda, já que os três passes seguintes de Mahomes foram incompletos. – Nate Taylor, redator da equipe do Chiefs

A Defesa de Faturamento dá conta do recado

Os Bills tiveram vários momentos nesta temporada em que a defesa superdotada lutou muito nos primeiros três quartos, apenas para ter o tapete puxado no quarto período e na prorrogação antes de finalmente sucumbir. Eles até perderam dois outros defensores importantes, como titular do safety Micah Hyde e titular do lado defensivo AJ Epenesa. Mas em um jogo contra o atual campeão mundial Chiefs, com o melhor quarterback da liga tendo tido bastante sucesso no final do jogo contra os Bills no passado, quando jogou contra eles, a defesa aumentou com pressão sobre Mahomes, paradas importantes e vindo sai com a vitória. Foi um grande momento para a defesa sitiada, que poderia levar o Bills adiante nos playoffs quando toda esperança parecia perdida. – Buscaglia

Os Chiefs estão de olho em um jogo de playoff fora de casa

Depois de perder quatro das últimas seis partidas, as chances dos Chiefs de garantir o primeiro lugar nos playoffs da AFC – incluindo a vantagem de jogar em casa e uma eliminação na primeira rodada – diminuíram significativamente. Os Chiefs, que nunca lideraram no jogo de domingo, terão que vencer os últimos quatro jogos da temporada regular – contra Patriots, Raiders, Bengals e Chargers – apenas para ter uma chance de chegar ao topo da classificação da conferência. Os Chiefs também precisarão de ajuda, já que o Baltimore Ravens e o Miami Dolphins precisariam perder pelo menos dois dos jogos restantes para que tal cenário ocorresse. Neste ponto, os Chiefs estão o mais perto possível de ter que jogar um jogo de pós-temporada fora de casa pela primeira vez na era Mahomes. – Taylor

Leitura obrigatória

(Foto: Jamie Squire/Getty Images)