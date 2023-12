Shashi Tharoor espera suspensão de Lok Sabha e é suspenso minutos depois | Notícias da Índia

Nova Delhi: O líder do Congresso Shashi Tharoor, juntamente com 48 outros membros da oposição, enfrentaram suspensão do Lok Sabha na terça-feira. Hoje cedo, Tharoor fez seu comentário na plataforma de mídia social X, observando que foi a primeira vez em 15 anos. Carreira parlamentar Ele entrou no Parlamento carregando uma bandeira.A suspensão teve como alvo 49 deputados, incluindo figuras proeminentes como Farooq Abdullah da Conferência Nacional, Supriya Sule do PCN e Dimple Yadav do Partido Samajwadi.Isso vem depois de um dia 78 membros da oposição foram suspensos do parlamento Estabelecendo um recorde para o maior número de prisões em um dia.Tharoor considerou a suspensão uma “distinta de honra” resultante de um “processo injusto”.

Falando fora do Parlamento após o comentário, Shashi Tharoor disse: “É claro que o BJP quer que o Lok Sabha ‘se oponha ao Mukt’, e eles farão algo semelhante no Rajya Sabha. Infelizmente, temos que começar a escrever um obituário para o democracia parlamentar.”

Sobre a suspensão dos deputados, acrescentou: “O princípio básico da responsabilização parlamentar foi violado pelo facto de o ministro do Interior não ter vindo a casa para falar sobre o que estava a dizer aos meios de comunicação social no exterior, e em segundo lugar para iniciar uma discussão que teria sido o ideal”. solução.” A coisa certa a fazer, e nada aconteceu. Quando a oposição protestou e exigiu isso, eles foram suspensos do trabalho.”

As prisões foram reveladas neste contexto Representantes da oposição protestam Grande violação de segurança em Lok Sabha na semana passada. A oposição exigiu que o Ministro do Interior da União, Amit Shah, se dirigisse ao Parlamento sobre a falha de segurança, o que não aconteceu desde o incidente.

O presidente do Lok Sabha, Om Birla, afirmou que as questões relacionadas com a segurança eram da competência do secretariado e sublinhou que o governo não poderia interferir na violação. Esta posição suscitou críticas da oposição, que afirmou que a responsabilização do governo tinha sido contornada.

Ele assiste 92 deputados suspensos! Pela primeira vez na história do Parlamento Indiano | A oposição descreve isso como “matar a democracia”