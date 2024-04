Channing Tatum lidera o thriller de Zoë Kravitz

Nada é o que parece nas ilhas privadas de elite.

No filme de estreia de Zoë Kravitz, “Blink Twice”, essa dualidade pode ser a diferença entre a vida e a morte. Blink Twice segue o bilionário da tecnologia Slater King (Channing Tatum), que convida a garçonete Frida (Naomi Ackie) para passar as férias dos seus sonhos em sua ilha particular. Porém, durante a viagem, coisas estranhas começam a acontecer e Frida começa a questionar sua realidade.

Christian Slater, Simone Rex, Adria Arjona, Kyle MacLachlan, Haley Joel Osment, Geena Davis e Alia Shawkat estrelam o filme, que Kravitz co-escreveu com E. T. Feigenbaum (“Alta Fidelidade”).

A sinopse oficial diz: “Quando o bilionário da tecnologia Slater King (Tatum) conhece a garçonete Frieda (Aki) em um evento de arrecadação de fundos, as faíscas voam. Ele a convida para se juntar a ele e seus amigos nas férias dos sonhos em sua ilha particular. as noites se misturam com os dias ensolarados e… Todos se divertem. Ninguém quer que essa viagem acabe, mas quando coisas estranhas começam a acontecer, Frida começa a questionar sua realidade. a verdade se ela quiser sair viva desta festa.

Originalmente intitulado “Pussy Island”, o filme foi descrito como um drama de terror. Kravitz disse anteriormente Jornal de Wall Street Ela foi firme em não mudar o nome do longa depois de escrevê-lo em 2017 e posteriormente atualizou o roteiro “um milhão de vezes”, pois o movimento #MeToo a fez repensar a premissa. De acordo com Kravitz, o nome “Pussy Island” foi “a semente da história”, dizendo ao WSJ que “representa este momento em que seria aceitável para um grupo de rapazes nomear um lugar como esse lugar, e a ilusão de que nós ' já estou fora desse tempo.”

“Blink Twice” é produzido pelo escritor/diretor Kravitz e estrelado por Tatum, Bruce Cohen, Tiffany Persons e Garrett Levitz. Stacey Persky, Jordan Harkins e Vanya Schlogel atuam como produtores executivos do lançamento do Amazon MGM Studios.

“Blink Twice” estreará nos cinemas em 23 de agosto. Confira o trailer abaixo.

Correção: Uma versão anterior deste artigo afirmava incorretamente que E.T Feigenbaum criou “Alta Resolução”. A série foi criada por Sarah Kocerka e Veronica West. IndieWire lamenta esse erro.