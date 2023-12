Repórter de trânsito responde ao body shaming ao vivo

Uma repórter de trânsito chamou a atenção online depois de se dirigir a um espectador que a assediou em relação à sua aparição ao vivo.

Em um vídeo que se tornou viral, Leslie Horton, 59 anos, que trabalha para o canal de notícias canadense Global News, pode ser vista apresentando seu programa diário de tráfego antes de fazer um comentário direcionado aos trolls online.

“Vou responder a um e-mail que acabei de receber e dizer: ‘Parabéns pela sua gravidez’”, disse Horton, acrescentando que o e-mail também dizia: “Se você vai usar suas calças velhas de motorista de ônibus, deveria usá-las. .” Esperamos e-mails como este.

Ela continuou: “Então, obrigada por isso. Não, não estou grávida. Na verdade, perdi meu útero devido ao câncer no ano passado. É assim que as mulheres da minha idade se parecem.”

“Então, se isso é ofensivo para você, é uma pena”, acrescentou Horton. “Pense nos e-mails que você envia.”

Os apoiadores de Horton acessaram as redes sociais depois que a rede postou uma foto vídeo O momento no X, anteriormente conhecido como Twitter.

Um comentarista escreveu: “Muito bem, Leslie, por enfrentar pessoas rudes como essa”.

Outro escreveu: “Você está linda. Não mudaria nada”.

Falando ao “Good Morning America” ​​na quarta-feira, Horton, que agora está livre do câncer, disse que não tinha planos de responder ao comentário no ar.

A repórter explicou que ela geralmente “ignora” ou “rejeita” qualquer feedback negativo que recebe dos telespectadores, mas esse comentário em particular atinge muito perto de casa.

“Ele é um homem [who] “Ele envia e-mails desagradáveis ​​há cerca de quatro anos… tem sido um fluxo bastante constante de e-mails”, disse ela. “E quando recebi aquele e-mail durante nosso show, na manhã de quarta-feira passada, tive uma reação visceral. Fiquei magoado e com raiva.”

Ela continuou: “E eu estava determinada em parte porque tinha certeza de que isso não era algo apropriado de se dizer. O e-mail tinha a intenção de me machucar. Para me humilhar. Para me envergonhar.”

Horton recentemente passou por uma batalha de saúde depois de ser diagnosticada com câncer de endométrio há quase dois anos, em dezembro de 2021. Ela disse que perdeu o útero durante a viagem e tirou alguns meses de folga do trabalho e “reconstruiu lentamente minha vida”.

“Porque sempre que você trava uma batalha contra o câncer, [it] Tem um impacto negativo em muitos e muitos níveis. “Você tem que saber com quem está indo em frente, porque a vida é antes do câncer e depois do câncer.”

O câncer endometrial é “uma doença na qual células malignas (cancerosas) se formam nos tecidos do revestimento do útero”, segundo o relatório. Instituto Nacional do Câncer. O Instituto Nacional do Câncer disse que os sinais e sintomas do câncer endometrial incluem sangramento vaginal incomum ou dor pélvica, e a obesidade e a síndrome metabólica podem aumentar o risco de câncer endometrial.

Horton disse que passar por essa experiência a afetou “em todos os sentidos”, acrescentando que ela é uma verdadeira apoiadora da comunidade.

“Então, quando voltei ao trabalho, passei a apreciar novamente as conexões que consegui fazer com a comunidade. Elas sempre foram muito importantes para mim”, explicou ela.

“Tenho muita gratidão pela vida. Acho que ela também me ensinou a ser claro sobre quem sou, o que é importante para mim e o que espero e o comportamento dos outros. Isso nos leva a responder a e-mails inadequados.”

Ao discutir sua reação ao comentário de um troll online que criticou sua aparência, ela disse: “Achei que você não poderia fazer isso. E tinha que ser o que veio do meu coração. Eu não pensei mais nada Então. Voltei para minha mesa e continuei com meu dia. Então as coisas realmente explodiram por causa disso. “

Escolhas dos editores

Em sua mensagem para mulheres que enfrentam críticas semelhantes de outras pessoas, ela disse ao GMA: “Seu corpo não é da conta de ninguém. Você tem que decidir como se sente em relação ao seu corpo. Se estiver insatisfeito com ele, há muitas coisas que você pode fazer .” “Você pode fazer isso para se sentir melhor.”

“Mas você terá a mesma aparência”, disse ela. “E você não precisa se desculpar por isso. Você não precisa aceitar que pessoas te critiquem e digam coisas ruins de propósito para te derrubar, porque ninguém tem o poder de te derrubar, exceto você mesmo.”

“Descubra quem você é por dentro e construa a partir daí”, acrescentou ela.