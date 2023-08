Patrick Bailey, do Giants, foge após defesa contra o Rangers – NBC Sports Bay Area e Califórnia

SAN FRANCISCO – Depois de falar com os repórteres no final da tarde de domingo, Patrick Bailey enfiou a mão em seu armário e tirou uma boa taça de vinho tinto. Uma hora antes, o apanhador novato havia bloqueado muito de seu clube de chegar a algo muito mais difícil.

O home run de Bailey com duas eliminações no décimo inning deu aos Giants uma vitória por 3–2 sobre o Texas Rangers, evitando uma raspagem de Bruce Bochy e impedindo que alguns de seu time enfrentassem questões mais difíceis. O resgate quebrou uma seqüência de quatro derrotas consecutivas para os Giants e não demorou muito para que Gabe Kapler tomasse a decisão angustiante de encerrar um fim de semana cheio de coisas interessantes.

Kapler puxou Logan Webb após 8 2/3 entradas, apenas para assistir o All-Star fechar desistindo da sequência de empate em uma jogada única e, em seguida, recusar o home run no início do 10º. Os Giants tiveram sua última vantagem quando Bailey puxou as mãos e agarrou uma bola rápida de Will Smith por cima da parede no campo esquerdo.

Foi o estádio perfeito no local perfeito para um jogador de 24 anos que resolveu muitos problemas para os Giants desde sua aparição em maio. Bailey não teve muito sucesso contra bolas quebradas ao rebater do lado direito nesta temporada e Smith lançou o controle deslizante 50% das vezes.

“Até chegar aos dois tempos, eu estava apenas procurando o aquecedor”, disse Bailey.

Bailey observou a bola rápida ir em direção aos bancos à esquerda, temendo que atingisse a seção em divisa que corria ao longo do resto da parede. Quando a bola acabou, o campo explodiu e o banco exalou.

Durante grande parte da tarde, os Giants tocaram uma música familiar. Dois meses e quatro dias depois de uma derrota por 1 a 0, a primeira da carreira, Webb parecia destinado a mais um gol – e era necessário. A escalação do running back totalizou 17 eliminações e continuou perdendo chances, mas Webb precisou de apenas 96 corridas para jogar em oito innings eliminados.

Kapler inicialmente prendeu Webb, gerando aplausos de 35.000 pessoas no Oracle Park. Quando saiu duas vezes depois, o som era estranho. A princípio, houve vaias pela decisão de Kapler, mas rapidamente abafaram os aplausos de Webb.

Kabler sabia que este seria um fim de semana emocionante no Oracle Park, com Bochy voltando para confrontar o homem que assumiu o comando quando ele foi embora. O Rangers venceu seus dois primeiros jogos e Kapler enfrentou dúvidas sobre duas decisões notáveis. Na sexta-feira, ele despachou o novato Mark Mathias para acertar Brandon Crawford no uppercut. Um dia depois, ele ficou com Austin Slater contra um apaziguador adequado e assistiu Slater se recuperar em uma jogada dupla esmagadora.

Esses funcionários tentaram tirar a emoção do processo de tomada de decisão, e isso ficou claro com a decisão mais difícil do fim de semana. Kappler disse que escolher entre Webb e Camilo Duval para o 27º lugar foi “um grande desafio”.

“Sempre confiarei em Logan nesta situação e confio em Duvall da mesma forma”, disse ele. Por mais perceptível que ele estivesse ‘pegando a bola de Logan’, a maneira como eu enquadraria isso – muito honestamente – é que dei a bola para Duvall. Eu tinha muita confiança de que Duvall entraria e acertaria um chute e um erro , ou uma bola rasteira. Mais suave como a que ele pegou.

Com um corredor rápido em segundo, Duval chegou ao buraco rapidamente, mas JB Martinez correu para empatar o jogo quando Ezequiel Duran venceu o putt de Crawford para o primeiro lugar. No banco de reservas, Webb sentou-se com um olhar distante no rosto, mas depois disse que entendeu a decisão.

“Ele sai e dá a bola para o melhor do jogo. Não vou reclamar disso”, disse Webb. “Como competidor, você sempre quer ficar lá, né? Mas eu também entendi. O Duval é muito bom também e a gente confia um no outro. Todo mundo confia um no outro aqui.

“Tenho 100 por cento de confiança em Duvall. Foi uma jogada estranha que aconteceu, mas no final das contas, ganhamos o jogo. Isso é tudo que importa.”

A decisão foi ótima, e mesmo que os Giants percam, provavelmente é a certa. Por melhor que Webb tenha sido, Doval é uma escolha tão sólida quanto qualquer outra no beisebol, se você precisar apenas de uma, e ele tem sido quase perfeito com o jogo em jogo nesta temporada.

Mas às vezes você faz uma boa chamada e obtém uma pontuação ruim, e quando seu time está jogando como o beisebol que os Giants jogaram nas últimas semanas, cada movimento é amplificado. Os Giants estiveram perto de marcar uma corrida pela nona vez em seus últimos 29 jogos, e esses são os momentos em que a tomada de decisão se torna especialmente desconfortável para os árbitros.

Em vez disso, Bailey ofereceu um adiamento.

A estrada não foi mais fácil, com o Tampa Bay Rays chegando na segunda-feira e os Giants indo para Atlanta e Filadélfia em seguida, mas seu apanhador novato permitiu que eles tivessem uma boa noite de sono no domingo, e isso fez história. Blake Sabol surpreendeu o St. Louis Cardinals em um local semelhante no início da temporada, e Bailey e Sabol se tornaram o primeiro grupo de apanhadores novatos a pegar companheiros do mesmo time na mesma temporada.

Até Kapler admitiu que Homer teve algum significado extra, embora tenha acrescentado que os Giants tiveram que se levantar na segunda-feira e se preparar para os raios de qualquer maneira. Os Giants tentam ver cada jogo como o mesmo, mas dado o estado em que está, dado o que a escalação fez em 9 2/3 entradas, e dado o que aconteceu na nona … foi uma tacada.

“Teria sido uma perda muito dolorosa se tivesse continuado nessa direção”, disse Kapler.

