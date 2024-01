Seis mortos em acidente de avião de passageiros que transportava trabalhadores para a mina mais ao norte do Canadá: relatório

Todos os voos saindo de Fort Smith adiados para quarta-feira (representante)

Ottawa, Canadá:

Seis pessoas morreram quando um pequeno avião de passageiros que transportava trabalhadores para uma mina no extremo norte do Canadá caiu na terça-feira, disse uma fonte, logo após a decolagem.

Uma pessoa sobreviveu, segundo uma fonte da aviação familiarizada com a investigação do acidente, que pediu anonimato porque não estava autorizado a falar com a mídia.

A condição do sobrevivente não foi divulgada.

As polícias militar e federal responderam ao incidente nos Territórios do Noroeste. Uma equipe de Rangers canadenses em motos de neve localizou os destroços enquanto técnicos de busca e resgate saltavam de paraquedas do avião Hércules.

O Centro Conjunto de Coordenação de Resgate em Trenton, Ontário, disse que o contato com o avião foi perdido logo depois que ele decolou, por volta das 8h50, horário local, de Fort Smith, que está localizado a 320 quilômetros (200 milhas) a sudoeste da capital territorial, Yellowknife. .

O hospital da cidade disse ter ativado o protocolo de vítimas em massa, enquanto o patologista forense chefe da região do Ártico, Garth Eggerberger, disse: “Há mortos”, sem fornecer mais detalhes.

A Northwestern Air, que opera o avião biturboélice Jetstream, disse que este era um voo fretado que transportava trabalhadores para uma mina. Ele caiu a 1,1 quilômetros (0,7 milhas) do final da pista.

Todos os voos saindo de Fort Smith foram suspensos até quarta-feira.

O Canadian Transportation Safety Board enviou uma equipe para investigar o acidente.

