Secretário de Defesa Lloyd Austin se recupera após ser hospitalizado

O secretário de Defesa, Lloyd Austin, foi internado no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed no dia de Ano Novo devido a complicações decorrentes de um procedimento médico eletivo, anunciou o Pentágono na sexta-feira.

O Pentágono anunciou sua hospitalização quatro dias depois de Austin ter sido inicialmente internado. O major-general Pat Ryder, secretário de imprensa do Pentágono, não mencionou a hospitalização em entrevista coletiva na quinta-feira.

A breve declaração não forneceu detalhes do procedimento ou complicações após o procedimento, mas disse que Austin estava “se recuperando bem”. Ryder disse à CNN que Austin permaneceu hospitalizado na tarde de sexta-feira, mas deveria retomar todas as funções na sexta-feira. Não está claro quando ele terá alta do hospital.

Questionado sobre por que o Pentágono esperou quatro dias para notificar o público sobre a hospitalização de Austin, Rader disse: “Esta foi uma situação em evolução onde tivemos que levar em conta uma série de outros fatores”, incluindo questões médicas e questões de privacidade pessoal.

O Pentágono se recusou a dizer se Austin ficou inconsciente em algum momento durante sua hospitalização ou se estava em estado crítico.

Como secretário da Defesa, Austin é um dos membros mais críticos do gabinete da administração Biden e é o líder civil militar, o que o torna um dos papéis mais importantes no sistema de segurança nacional – especialmente num momento em que os militares dos EUA enfrentam tensões crescentes. No Oriente Médio.

Ryder disse no comunicado que a vice-secretária de Defesa, Kathleen Hicks, “está preparada para agir e exercer os poderes do secretário, se necessário”.

A hospitalização de Austin – e a falta de reconhecimento – ocorre num momento em que os Estados Unidos enfrentam uma série de problemas de segurança nacional no estrangeiro, incluindo ataques às forças dos EUA no Médio Oriente, navios da Marinha dos EUA que interceptam lançamentos Houthi do Iémen e guerras na Ucrânia e em Gaza.

Enquanto Austin era tratado no hospital, os Estados Unidos realizaram um ataque em Bagdá contra um líder de uma milícia pró-iraniana. Ryder disse que Austin deu permissão para o ataque antes de entrar no hospital.

O fracasso em anunciar publicamente a hospitalização de Austin vai contra os precedentes anteriores.

Numa carta dirigida a Rader e Chris Meagher, secretário adjunto de Defesa para Assuntos Públicos, a Associação de Imprensa do Pentágono expressou “indignação” pela incapacidade de alertar o público em tempo hábil.

“Fica muito abaixo dos padrões normais de divulgação seguidos por outros departamentos federais quando altos funcionários são submetidos a procedimentos médicos ou ficam temporariamente incapacitados”, escreveu a Associação de Imprensa do Pentágono, solicitando uma reunião para discutir a situação. “O público tem o direito de saber quando membros do Gabinete dos EUA estão hospitalizados, sob anestesia ou quando funções são delegadas como resultado de qualquer procedimento médico. Esta tem sido a prática até mesmo até o nível do Presidente. Como o presidente da nação chefe da defesa, o secretário Austin não tem o direito de solicitar privacidade nesta situação.

Quando o presidente Joe Biden foi hospitalizado para uma colonoscopia de rotina em 2021, a Casa Branca anunciou antecipadamente que transferiria brevemente o poder para a vice-presidente Kamala Harris.

E quando o Comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, General Eric Smith Ele foi hospitalizado no final de outubroO serviço notificou o público em 24 horas que havia passado por uma emergência médica que exigia atenção imediata. O Corpo de Fuzileiros Navais listou então o oficial superior que serviria como comandante interino em sua ausência. Em quatro dias, o Corpo de Fuzileiros Navais disse que Smith estava fazendo excelentes progressos após sofrer uma parada cardíaca súbita.

Smith deverá passar por uma cirurgia nas próximas semanas, que será seguida por um período de reabilitação. Ele disse que pretende retomar suas funções normais.

Esta história foi atualizada com informações adicionais.