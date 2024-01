CEO do McDonald's diz que “desinformação” sobre a guerra entre Israel e Hamas prejudicou as vendas

um trabalho

O CEO do McDonald's disse que a “desinformação” sobre a posição da empresa sobre a guerra em curso entre Israel e o Hamas prejudicou as vendas no Médio Oriente e em países muçulmanos em todo o mundo.

“Muitos mercados no Médio Oriente e alguns fora da região estão a ver um impacto comercial significativo devido à guerra e à desinformação associada que afecta marcas como o McDonald's”, reconheceu Chris Kempczinski, presidente e CEO do McDonald's, na quinta-feira.

À medida que crescem os apelos por um boicote à gigante americana de fast food, Kempczinski escreveu Em uma postagem no LinkedIn Ele considerou o desenvolvimento “desanimador e infundado”.

“Em todos os países em que operamos, incluindo os países muçulmanos, o McDonald's é orgulhosamente representado por proprietários locais que trabalham incansavelmente para servir e apoiar as suas comunidades, ao mesmo tempo que empregam milhares de seus concidadãos.”

Nos dias que se seguiram ao ataque do Hamas em 7 de Outubro, uma multidão de manifestantes no Líbano, que perderam a distinção de “proprietário local”, saquearam um restaurante local do McDonald's depois de as filiais do McDonald's em Israel terem dito que forneceriam refeições gratuitas aos soldados israelitas que participassem em operações militares. Operações em Gaza.

O McDonald's disse que suas vendas foram afetadas no Oriente Médio e nos países islâmicos devido a apelos para boicotar a empresa. Foto Nour via Getty Images

O McDonald's Israel disse em suas contas nas redes sociais que forneceu milhares de refeições gratuitas aos soldados do exército israelense.

Os esforços do franqueado israelense foram posteriormente abandonados pelas franquias do McDonald's em alguns países muçulmanos, destacando a política regional polarizada que as empresas globais navegaram durante a guerra.

Kempczinski não especificou até que ponto a empresa sofreu perdas financeiras como resultado do boicote.

Sua postagem no LinkedIn ecoa comentários feitos recentemente pelo CEO da Starbucks, Laxman Narasimhan, que disse que as pessoas que protestavam contra a empresa por sua posição na guerra entre Israel e o Hamas foram “influenciadas pela desinformação nas redes sociais” sobre o que a rede de café com sede em Seattle representa. .

O CEO do McDonald's culpou a “desinformação” sobre a posição da empresa na guerra entre Israel e o Hamas. Imagens Getty

Uma âncora de TV turca demitiu recentemente uma âncora de notícias depois que ela apareceu no ar segurando uma xícara de café Starbucks – um gesto que os críticos dizem equivaler a uma demonstração de apoio a Israel.

O boicote à Starbucks nas semanas que se seguiram à eclosão da guerra no Médio Oriente custou à empresa cerca de 12 mil milhões de dólares em valor.

No terceiro trimestre do último ano fiscal, o McDonald's reportou um aumento de 8,3% nas vendas nos mercados internacionais, mas isso foi antes do ataque de 7 de Outubro por terroristas do Hamas que deixou 1.200 israelitas mortos.

Espera-se que o McDonald's divulgue os resultados do quarto trimestre ainda este mês.

As ações do McDonald's estavam sendo negociadas em queda de 1,3% a partir do meio-dia de sexta-feira.

No ano fiscal de 2022, a empresa franqueou e operou aproximadamente 40.275 restaurantes McDonald's em mais de 100 países.

Chris Kempczinski, presidente e CEO do McDonald's, lamentou as alegações “infundadas” sobre sua empresa. PA

A Starbucks enfrenta uma campanha de boicote devido à guerra no Oriente Médio. Reuters

A rede de fast food registrou receitas anuais totais de US$ 23,18 bilhões no ano.

O McDonald's Malásia entrou com uma ação judicial contra um movimento que promove um boicote a Israel por causa de “declarações falsas e difamatórias” que, segundo ele, prejudicaram seus negócios, pedindo indenização de até US$ 1,31 milhão.

A Malásia, um país de maioria muçulmana, é um firme apoiante dos palestinianos, e algumas marcas ocidentais de fast food no país, como em alguns outros países muçulmanos, foram alvo de campanhas de boicote devido ao ataque militar de Israel a Gaza.

Gerbang Alaf Restaurants Sdn Bhd (GAR), licenciada do McDonald's na Malásia, está processando o movimento Boicote, Desinvestimento e Sanções (BDS) na Malásia por uma série de postagens nas redes sociais que supostamente vinculam a franquia de fast food, entre… Outros empresas. À “guerra genocida travada por Israel contra os palestinos em Gaza”.

Em resposta, o BDS Malaysia disse que “nega categoricamente” ter difamado a empresa de fast food e deixará o assunto em tribunal.

