Sebastian Piñera: O ex-presidente do Chile se afogou depois que seu helicóptero caiu no lago

Escrito por Patrick Jackson e Vanessa Buchschlotter

BBC Notícias

6 de fevereiro de 2024 Atualizado há 5 horas

Para reproduzir este conteúdo, ative o JavaScript ou tente outro navegador Explicação em vídeo, Assista: Presidente Piñera abraça Florencio Avalos, o primeiro mineiro chileno preso a ser resgatado em 2010

O ex-presidente chileno Sebastian Piñera, que cumpriu dois mandatos e também era um empresário bilionário, morreu em um acidente de helicóptero aos 74 anos.

Outras três pessoas a bordo do avião sobreviveram quando ele caiu em um lago perto da cidade de Lago Rancho, no sul do país.

Uma autópsia do corpo de Piñera, recuperado anteriormente do helicóptero submerso, mostrou que ele se afogou.

O luto nacional foi declarado e as condolências foram recebidas.

Piñera estava de férias com sua família no resort à beira do lago de Bahia Quique, 920 quilômetros (570 milhas) ao sul da capital, Santiago.

O ex-presidente costumava usar seu helicóptero particular para se deslocar pela região, e as autoridades confirmaram que ele o pilotava quando caiu na terça-feira.

O especialista em aviação Eddie Miceli disse à CNN que o ex-presidente era um “excelente piloto”.

Piñera teria almoçado com seu amigo empresário José Cox na margem sul do Lago Rancho e estava voltando para a margem norte quando seu helicóptero teve problemas.

Chovia no momento e havia uma grande nuvem, mas uma investigação está em andamento para determinar o motivo exato da queda do helicóptero poucos minutos após a decolagem.

Comente a foto, Piñera, mostrado aqui em um evento de campanha em 2006, serviu dois mandatos como presidente

Ele caiu no lago com ele ainda a bordo. Os outros três passageiros – sua irmã Magdalena, seu amigo e o filho do amigo – sobreviveram.

Segundo relatos da mídia local, os três sobreviventes saltaram do helicóptero e conseguiram chegar à praia em segurança.

A filmagem mostrava Magdalena Piñera saindo do centro de saúde para onde foi transferida após o acidente. Ela disse aos repórteres ali reunidos que seu irmão “era um grande homem, um homem generoso e corajoso”.

Seu corpo será transportado para a capital, Santiago, onde será realizado um funeral de estado na sexta-feira.

Piñera chegou ao poder em 2010, tornando-se o primeiro político conservador eleito presidente após o fim do regime militar, 20 anos antes.

Nascido em 1949, esse empresário ganhou muito dinheiro na década de 1980, quando introduziu os cartões de crédito no Chile por meio de sua empresa Bankard.

Este economista formado em Harvard e um dos homens mais ricos do Chile demitiu a primeira mulher presidente do país, Michelle Bachelet, e prometeu direcionar a sua perspicácia empresarial para a economia do país.

Ele foi creditado com rápido crescimento econômico durante seu primeiro mandato, de 2010 a 2014.

Alguns dos mineiros resgatados prestaram homenagem ao ex-líder. Mario Sepulveda disse à CNN que estava “triste, muito triste”. Ele elogiou Piñera pela forma como tranquilizou os parentes dos mineiros quando os 33 mineiros ficaram presos no subsolo.

Mas o seu segundo mandato, de 2018 até ao ano passado, foi marcado por violenta agitação social.

Manifestações massivas contra a desigualdade varreram o país e foram alvo de severa repressão por parte das forças de segurança.

Embora Piñera tenha declarado estado de emergência e dito que o país estava “em guerra”, mais tarde admitiu que houve um “uso excessivo da força”.

Ele será sucedido no cargo em 2022 por Gabriel Buric, um ex-líder estudantil de esquerda que desempenhou um papel de liderança nas manifestações durante o primeiro mandato de Piñera.

Embora tenham opiniões políticas opostas, o presidente Buric elogiou calorosamente o seu antecessor na terça-feira.

“Somos todos Chile e devemos sonhar com isso, desenhá-lo e construí-lo juntos”, disse ele. “Sebastián Piñera disse isso ao assumir seu segundo mandato presidencial em 11 de março de 2018. Enviamos um grande abraço à sua família e entes queridos nestes tempos difíceis.”

Comente a foto, Pessoas acenderam velas em frente à sede do partido de Piñera em Santiago

Outros líderes de esquerda também elogiaram o ex-presidente.

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, disse: “Estávamos de acordo, trabalhamos para fortalecer as relações entre nossos dois países e sempre tivemos um bom diálogo, quando éramos presidente e também quando não éramos”. Escrito em X.