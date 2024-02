Suécia encerra investigação sobre explosões em oleodutos Nord Stream

COPENHAGUE, Dinamarca (AP) – Autoridades suecas disseram na quarta-feira que decidiram encerrar a investigação sobre as explosões de setembro de 2022 nos gasodutos Nord Stream construídos para transportar gás natural russo para a Alemanha, afirmando que não têm jurisdição.

A investigação da Suécia foi apenas uma das três investigações sobre as explosões. A Dinamarca e a Alemanha também estão a examinar as explosões.

O ataque, que ocorreu quando a Europa tentava libertar-se das fontes de energia russas, na sequência da invasão maciça da Ucrânia pelo Kremlin, contribuiu para as tensões que se seguiram ao início da guerra. Foi a fonte da sabotagem Um grande mistério internacional.

“A investigação foi sistemática e abrangente”, disse o procurador Mats Ljungqvist, do Ministério Público Sueco, num comunicado.

“No contexto da situação que temos agora, podemos declarar que a jurisdição sueca não se aplica.”

Ljungqvist acrescentou: “A investigação alemã está em curso e, devido ao sigilo que prevalece na cooperação jurídica internacional, não posso comentar mais sobre a cooperação ocorrida”.

“Também não poderei comentar mais sobre os resultados da investigação sueca ou sobre quaisquer pessoas suspeitas na investigação sueca”, disse Ljungqvist.

“Tivemos uma cooperação profunda com a investigação conduzida pelas autoridades alemãs. No âmbito desta cooperação jurídica, conseguimos entregar materiais que poderiam ser usados ​​como prova na investigação alemã.”

Numa resposta por e-mail a perguntas sobre o impacto da decisão sueca e o estado da sua investigação, os procuradores federais alemães disseram apenas que “as nossas investigações continuam”. Eles disseram que não estão fornecendo mais informações neste momento.

A polícia de Copenhaga, que lidera a investigação dinamarquesa, disse que a sua investigação “ainda não terminou, mas esperamos poder fazer um anúncio dentro de um curto período de tempo”.

As explosões submarinas levaram à ruptura do gasoduto Nord Stream 1, que era a principal rota de fornecimento de gás natural da Rússia à Alemanha e à Rússia. Cortar suprimentos No final de agosto daquele ano.

As explosões também causaram danos ao gasoduto Nord Stream 2, que nunca entrou em serviço por causa da Alemanha. Seu processo de certificação foi suspenso Pouco antes de a Rússia invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022.

Para além do impacto geopolítico, as fugas nos oleodutos Nord Stream constituíram um enorme desastre ambiental, com a vida selvagem local afectada e enormes quantidades de metano libertadas no Mar Báltico, o que os analistas acreditam poder ser um desastre. A maior liberação individual de gás metano Devido à atividade humana.

As explosões ocorreram a uma profundidade de cerca de 80 metros (260 pés) debaixo de água no fundo do oceano no Mar Báltico, nas zonas económicas da Suécia e da Dinamarca, e as medições sísmicas indicaram que as explosões ocorreram pouco antes de as fugas serem descobertas.

Mais de 16 meses após o vandalismo, não há explicação plausível. a Uma série de relatórios não confirmados A Rússia, os Estados Unidos e a Ucrânia são acusados ​​de diversas formas de preencher o vazio de informação à medida que as investigações sobre as explosões continuam.

Os oleodutos eram longos Alvo de críticas dos EUA E alguns dos seus aliados, que alertaram que representam uma ameaça à segurança energética da Europa ao aumentarem a dependência do gás russo.

O presidente russo, Vladimir Putin, e as autoridades russas acusaram os Estados Unidos de orquestrar os atentados, que descreveram como um ataque terrorista. Os Estados Unidos negaram envolvimento.

Em Março de 2023, os meios de comunicação alemães relataram que um grupo pró-ucraniano participou na operação de sabotagem utilizando um navio e partiu do porto alemão de Rostock. A Ucrânia rejeitou sugestões de que poderia ter ordenado o ataque e as autoridades alemãs Expresse cautela Na acusação.

A investigação alemã e dinamarquesa ainda não esclareceu o incidente e, embora os procuradores suecos tenham afirmado que um actor estatal é o culpado mais provável, alertaram que a identidade do perpetrador permanece obscura e sugeriram que é provável que assim continue. .

___

Os redatores da Associated Press, Geir Molson, em Berlim, e David Keaton, em Estocolmo, contribuíram para este relatório.