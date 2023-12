Seattle está fervilhando de emoção antes do Winter Classic entre Kraken e Golden Knights

Seattle deu as boas-vindas à chegada do Kraken e apoiou o time desde a primeira queda do disco. O Kraken se classificou para os playoffs da Stanley Cup em sua segunda temporada, eliminando o atual campeão da Stanley Cup de 2022, Colorado Avalanche, na primeira rodada da Conferência Oeste. Seattle perdeu para o Dallas Stars em sete jogos na segunda rodada.

A transmissão apresentará vários marcos icônicos de Seattle, como o Space Needle, o Pike Place Market e a Seattle Great Wheel, uma roda gigante localizada no Pier 57, disse Mayer.

“Queremos nos concentrar na história da nova franquia que representa a liga e no que a liga representa”, disse Meyer. “A beleza dos Kraken e dos Golden Knights é a maneira como eles provaram seu valor; seus fãs são apaixonados e raivosos, eles fizeram um trabalho muito bom, levaram o hóquei a lugares onde antes não existia. Isso diz tudo o que você precisa saber sobre a NHL. E para cuidar do meio ambiente aqui, e da água, dos passeios de barco, onde está localizado, do noroeste do Pacífico, todas essas coisas entram em jogo quando você está criando o que isso é sobre.

Jogar no T-Mobile Park, casa do Seattle Mariners da Liga Principal de Beisebol, dá a Meyer e sua equipe uma oportunidade única de transformar o estádio em uma arena de hóquei. Imagens de como será a aparência do estádio foram divulgadas pela NHL na quinta-feira.

“Estar neste estádio incrível é muito bom para nós por causa das linhas de visão e as seções são elevadas, então você pode construir coisas que tenham alguma altura”, disse Meyer. “Então, construímos alguns lances de bola parada, como o barco na praça central que naufragou e naufragou pelas garras do kraken. Essas são as coisas que podemos fazer aqui e que não poderíamos fazer em outros estádios.”