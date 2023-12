Jordan Poole desfruta de retorno memorável ao Chase Center vs. Warriors – NBC Sports Bay Area e Califórnia

SAN FRANCISCO – Jordan Poole fez o possível para não pensar muito em retornar ao Chase Center para enfrentar seu ex-time. Há apenas alguns dias ele passou muito tempo respondendo perguntas sobre esse assunto.

Quando tudo acabou, Paul acabou passando muito tempo falando sobre isso após a vitória do Golden State por 129-118 sobre o Washington Wizards na noite de sexta-feira.

“As sensações eram muito normais e estáveis”, disse Paul, que fez 25 pontos, três assistências e duas roubadas de bola em cerca de 27 minutos em quadra. “Animado por estar de volta. Parecia muito familiar, então foi bom.

Foi uma noite agridoce para a escolha do primeiro turno do Golden State em 2019, que foi negociada com os Wizards na entressafra em troca de Chris Paul.

Por outro lado, Washington perdeu pela nona vez em 11 jogos e caiu para 5-23. Os fãs do Chase Center, por outro lado, celebraram Jordan, cantando vivas para ele durante as apresentações antes do jogo antes de reproduzir um vídeo de homenagem no placar gigante.

“Foi demais”, disse Paul. “Olhando para trás, para os quatro anos, tudo o que conquistamos foi realmente incrível, muito especial. Grato pela nação. Poucas pessoas podem dizer que ganharam um anel aqui. É muito legal, muito especial. Definitivamente algo que vou lembrar. “

Klay Thompson estava entre aqueles que assistiram ao vídeo e disseram que ele ficou arrepiado.

“Isso mostra como o tempo passa rápido quando você joga bola profissional”, disse Thompson. “Foi ótimo ver a recepção pública de Jordan, ele merece. Foi como um passeio pela estrada da memória.

Nos dias que antecederam o jogo de sexta-feira, houve muita conversa na Bay Area entre os fãs e a mídia sobre Paul, sua passagem pelo Golden State e a decisão dos Warriors de trocá-lo.

A mudança para trocar Paul certamente não foi inesperada, especialmente depois que Paul levou um soco no rosto de Draymond Green durante os treinos da temporada passada.

Isso deixou claro que um deles tinha que ir, e os Warriors optaram por ficar com Green enquanto Ball era enviado para Washington.

Desde então, Paul permaneceu bastante calado sobre o incidente e seu tempo com os Dubs. Ele não pôde evitar depois do jogo, quando foi cercado por um enxame de repórteres enquanto estava no vestiário dos Wizards.

“Eu realmente me abracei com o Dub Nation e mergulhei neles durante todo o tempo que estive aqui”, disse Paul. “Foi tão especial ver que recebi o amor de volta.”

Paul teve uma noção antecipada de como seria a noite durante as filmagens. Um círculo de jovens torcedores de Israel ficou à margem e Paul acabou passando a bola para frente e para trás com o grupo.

“É sempre bom voltar ao seu antigo time e jogar e ver as emoções”, disse Kyle Kuzma, do Washington. “É sempre divertido ser um companheiro de equipe assistir isso e ver do que (ele) fez parte.”

O retorno de Paul era tão esperado por aqui que uma pessoa postou nas redes sociais que os Warriors estavam distribuindo camisetas “Bem-vindo de volta Jordan Paul” aos fãs que iam ao jogo. Um porta-voz dos Warriors disse mais tarde que a foto era uma farsa.

No entanto, o ponto estava claro. Os fãs do Golden State adoravam Paul quando ele jogava para eles e ainda hoje têm um lugar em seus corações.

“O que eles fizeram e como fizeram foi realmente impressionante”, disse o técnico do Wizards, Wes Unseld Jr. “Acho que ele gostou. Dava para ver que significou muito para ele. Ele lidou com isso com elegância. Isso me diz muito sobre sua fortaleza mental.”

Paul apareceu e rapidamente impressionou ao marcar os primeiros pontos do jogo em um saltador de 18 pés. Ele também acertou um voleio no segundo quarto, mas terminou o primeiro tempo com uma cesta de três pontos que reduziu a vantagem dos Warriors para 63-61.

Paul finalizou 7 de 21 arremessos e acertou 3 de 12 em 3 pontos, não uma grande noite estatística, mas boa o suficiente, já que ele foi o artilheiro de Washington.

Após o jogo, Paul foi até o ex-companheiro de equipe Kevon Looney. Os dois conversaram um pouco antes de trocarem camisas.

“Ele sempre me protegeu. Eu amo o cara”, disse Paul. “Nós conversamos o tempo todo e terminamos. Esse relacionamento significa muito para mim só porque ele me ajudou o tempo todo aqui. Grite para Lone.

Paul também conversou com o técnico do Warriors, Steve Kerr, que elogiou o tempo de Paul no Golden State há dois dias.

“Pessoal e profissional”, disse Paul sobre Kerr. “Foi muito bom ver todos. Ótimo grupo.”

