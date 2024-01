Fitbit está recebendo uma nova Central de Ajuda hospedada pelo Google

O Google anunciou na quarta-feira grandes mudanças de liderança que inevitavelmente farão com que o Fitbit se aproxime de sua empresa-mãe. Um método que já está aparecendo é a nova Central de Ajuda do Fitbit, hospedada na infraestrutura de suporte existente do Google.

Os artigos de ajuda do Fitbit agora são encontrados e hospedados support.google.com/fitbit Depois de ter sido anteriormente localizado em ajuda.fitbit.com. O conteúdo permanece o mesmo, enquanto o tema sombrio original tem suas próprias vantagens.

Temos o prazer de anunciar que a Central de Ajuda do Fitbit foi reformulada! Atualizamos o design com uma interface mais limpa e fácil de usar. Agora você pode encontrar a Central de Ajuda em support.google.com/fitbit.

Quando você visita minhaajuda.fitbit.com Página inicial, pesquise instruções/como abrir a nova Central de Ajuda do Fitbit hospedada no domínio do Google e usada pelo Gmail, Pixel e todos os outros produtos originais. Algumas das páginas de produtos de nível superior ainda existem, mas os artigos de ajuda sobre elas redirecionam você para o site do Google.

Os tópicos de alto nível incluem:

A Fitbit também transferiu todos os seus guias em PDF para o domínio do Google, incluindo guias históricos como Fitbit Um E a Fones de ouvido bluetooth de folheto. Bate-papo de suporte ao vivo Também ainda é gerenciado pelo Fitbit, em vez de usar a solução do Google.

Mais sobre o Fitbit Flow

Outra coisa que não mudou hoje é a Comunidade Fitbit. O fórum de suporte não mudou em relação ao que era antes e ainda está hospedado em com.community.fitbit.comque é o mesmo arranjo Google Nest tem isso. Recentemente (no final de dezembro) celebrou seu 10º aniversário, que incluiu uma mensagem de James Park (vice-presidente, gerente geral e cofundador da Fitbit):