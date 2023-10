Sauce Gardner do Jets CB e DJ Reed esclarecem protocolo de concussão

Rico ChiminiRedator da equipe ESPN2 minutos de leitura

A secundária do New York Jets está lotada novamente, já que Sauce Gardner e DJ Reed liberaram o protocolo de concussão na sexta-feira e retornarão à escalação no domingo contra o New York Giants.

Os Jets jogaram sem os dois titulares em seu jogo final, mas conseguiram derrotar o favorito Philadelphia Eagles por 20-14. Reid perdeu dois jogos devido à concussão, que ocorreu na semana 4 contra o Kansas City Chiefs.

Saindo da semana de folga, os dois jogadores voltaram aos treinos completos na quarta-feira, então os Jets (3-3) estavam otimistas em vencer os Giants (2-5) no MetLife Stadium.

“Isso permite flexibilidade na defesa e permite que você seja – não mais criativo, mas permite que você faça algumas coisas que normalmente não faria sem esses dois caras”, disse o técnico Robert Saleh antes do treino de sexta-feira.

Em busca da terceira vitória consecutiva, os Jets enfrentarão o ataque dos Giants sem o quarterback Daniel Jones, que está afastado pela terceira semana consecutiva devido a uma lesão no pescoço. Tyrod Taylor será titular novamente pelos Giants.

Os Jets usaram uma escalação de retalhos contra os Eagles, contratando Bryce Hall, raramente usado, e promovendo os cornerbacks Craig James e Tae Hayes do time de treino. O Nickelback Michael Carter II foi eliminado no final do jogo devido a uma lesão no tendão da coxa, mas os Jets conseguiram interceptar Jalen Hurts três vezes.

“[The fill-ins] “Você fez um trabalho fenomenal”, disse o coordenador defensivo Jeff Ulbrich. “Eu olho lá e eles estão cobrindo AJ Brown, eles estão cobrindo [DeVonta] Smith, eles cobrem verdadeiros recebedores nesta liga e com um verdadeiro zagueiro que pode fazer você pagar. “Estou muito orgulhoso desses caras que se apresentaram para nos defender.”

Carter treinou de forma limitada esta semana, mas deve jogar no domingo.

Em outras notícias sobre lesões, o guarda direito estreante Joe Tippman (quadríceps) foi descartado. Ele será substituído pelo veterano Wes Schweitzer, o terceiro jogador diferente a titular na guarda direita.