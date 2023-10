Notas de NL: Giants, Schumaker, Kelly

o Gigantes O veterano capitão Bob Melvin assinou recentemente um contrato de três anos, preenchendo o cargo vago de gerenciamento antes do que poderia ser um período de entressafra movimentado. No entanto, se não conseguissem atrair Melvin, provavelmente teriam contratado um treinador dos Mariners Stephen Vogt Ou o treinador do banco dos Yankees Carlos Mendoza (para cada John Shea do San Francisco Chronicle). Os únicos outros candidatos a serem entrevistados são os treinadores dos Giants, Alyssa Nakken, Kai Correa e Mark Hallberg, embora a equipe também tenha manifestado interesse em um treinador de informações de jogadores do Red Sox. Jason Variteko técnico da terceira base dos Angels, Bill Hasselman, e o assistente especial do Rangers Nick Hundley.

A indicação de Mendoza é uma surpresa. Ele é visto como um potencial candidato à vaga gerencial dos Guardians, mas não foi vinculado anteriormente aos Giants.

Depois de quatro anos como arremessador do time agrícola dos Yankees, Mendoza passou para a função de treinador da liga secundária em 2009. Nas nove temporadas seguintes, ele ocupou vários cargos de treinador em vários níveis antes de ser promovido à equipe da liga principal antes do Major. Divisão da Liga. Campanha de 2018. Ele passou dois anos como técnico de defesa e é técnico de banco de Aaron Boone desde 2020.

