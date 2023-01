A pesquisa do Patriots OC mostra que o alívio de Bill Belichick supera tudo

Tudo está em espera enquanto esperamos a fumaça branca subir sobre o One Patriot Place, indicando que um gay da vida real foi escolhido para comandar um jogo dos Patriots intitulado Everything As You Saw It On TV.

Quando essa notícia chegar, vamos nos aprofundar em: a) por que a contratação de Bill O’Brien significava que os Patriots o tinham de volta ou, b) por que os Patriots não conseguiram Bill O’Brien.

Enquanto esperamos, podemos dar crédito aos Patriots por lançarem uma rede mais ampla no CO do que na temporada passada, quando não lançaram nenhuma rede.

Mas a rede ainda não é grande. Se você não é amigo de Bill B., não precisa se inscrever.

Cada indivíduo examinado tem algum tipo de gravata Belichick. Ex-Patriots OT Adrian Klemm Foi uma escolha de draft de segunda rodada Patriots em 2000. Keenan McCardell Jogou no Belichick em Cleveland. Sean Jefferson Jogou extensivamente pelos Patriots em meados da década de 1990 e sobrepôs-se a Belichick em 1996. Nick Caley está na equipe desde 2015 como treinador de tight end. Obviamente, O’Brien estava aqui.

A indústria está colaborando com treinadores ofensivos com novas ideias e métodos.

Mas parece que a única maneira de conseguir uma audiência com Bell é contratando-o de antemão (Clem, McCardell, O’Brien) ou dividindo um vestiário (Jefferson) com ele. Não importava se ele tivesse que voltar três décadas para encontrar um empate, se houvesse, o qualificador nº 1 satisfeito. Então ele entrará em sintonia para dar uma audiência.

A abordagem do incesto tem um lado positivo definido. conhecimento.

Treinadores que estiveram em Belichick Conheça as expectativashoras e salários baixos. Eles sabem o que Belichick considera “bom” futebol. Eles sabiam disso porque treinaram ao lado dele. ou foram atraídos por ele em seus vinte e poucos anos por interesses comuns como lacrosse (Mike Pellegrino), aprende “bom futebol” e não conhece outra forma de atacar o ofício.

A equipe dos Patriots ao longo dos anos foi preenchida primeiro por pessoas com quem Belichick trabalhou, como Charlie Weis e Romeo Crennel. Então, quando esses treinadores seguiram em frente, os jovens treinadores trabalhando com Nick Saban (Josh McDaniels, Brian DaPaul, por exemplo), atuando como jogadores dos Browns (Eric Mangini) ou jogando para Belichick (Pepper Johnson) foram selecionados, contratados e promovidos . posições.

Toda a indústria é uma empresa “quem sabe…”. A maioria deles. Mas os Patriots são o time com mais clãs da liga. circuito fechado. Bill Belichick O nível de conforto comanda tudo.

Por que ele continuou recrutando jogadores da Rutgers? Porque seu filho Stephen estava jogando lá para o técnico Greg Schiano. Belichick passou a confiar em Ciano (que passou cerca de três dias como coordenador defensivo dos Patriots em 2019). Stephen pode testemunhar. Rutgers se tornou o time agrícola dos Patriots.

Os Patriots também jogaram excepcionalmente pesado contra os jogadores do Urban Meyer da Flórida e do estado de Ohio na última década. Em 14 dos 23 drafts de Belichick, ele contratou vários jogadores da mesma escola. Existem os suspeitos de sempre – jogadores da LSU e do Alabama quando Saban estava no comando. Mas também houve dois de Fresno State’s Pat Hill em 2005, dois da Texas A&M University em 2003 e um dos dois primeiros da Geórgia em 2018.

Uma vez que Belichick esteja satisfeito com o programa e com a pessoa que o está executando, ele continuará voltando para uma boa medida. Funcionou muito bem para Logan Mankins e James Sanders (Fresno) OU Devin McCourtyDoron Harmon e Logan Ryan (Rutgers). Não é assim com jogadores de Myers como Chad Jackson, Jermaine Cunningham e Aaron Hernandez.

Nem todo mundo permanece um “homem feito” para sempre. A confiança pode evaporar. Pergunte a Mangini. ou Flores. Mas se você ficar do lado direito de Bill, Foxboro pode se tornar um refúgio seguro para amigos frios.

Quando Mike Lombardi foi demitido pelos Browns em 2014, ele Eles vieram trabalhar para os Patriots por dois anos. Depois que Matt Patricia foi demitido pelos Leões em 2020, Belichick o trouxe para se manter ocupado e lamber suas feridas profissionais. Joe Judge foi demitido pelos Giants. ele Ele voltou para a Nova Inglaterra. Em cada um desses casos, a ex-equipe Ele estava no gancho Pagar o saldo do contrato com, provavelmente, alguma compensação Patriot.

Os Patriots poderiam evitar cobrar a tarifa completa desses homens simplesmente chamando-os de “conselheiros” e permitindo que seus ex-empregadores continuassem pagando. Fundação Razorback de fato foi atrás Brett Bielema, ex-técnico da Universidade de Arkansas, e os Patriots estão na quadra depois que Bielema assumiu empregos mal remunerados com os Patriots e conseguiu uma compra de US$ 12 milhões da organização.

O advogado dos Patriots, Brandon Bigelow, argumentou: “Os Patriots pagaram ao Sr. Bielema uma quantia justa e razoável por este trabalho e ele, sem dúvida, poderia ter oferecido uma quantia muito menor pelo trabalho que fez. …

“Está claro que o que a Fundação está realmente fazendo é buscar alavancagem imprópria em uma simples quebra de contrato com uma disputa com um ex-treinador. faça alegações frívolas contra um time de futebol que lança um profissional e o assedia apenas para dar uma oportunidade a um técnico de futebol universitário demitido.”

Curiosamente, tanto Bielema quanto Lombardi foram transferidos dos Patriots quando os contratos com seus antigos empregadores acabaram e os Patriots tiveram que começar a pagar. Veremos se o mesmo acontece com Patrícia, cujo contrato com o Lions já expirou. Ouvi dizer que ele pode estar de saída também.

É um ângulo. O indivíduo ganha trabalhando na mão direita de Belichick. Os patriotas estão conseguindo trabalho a uma taxa reduzida. A competição para ficar nas boas graças de Belichick é intensa.

Qual é a desvantagem desse bandido no que se refere a essa pesquisa de treinamento?

O grupo de jovens dispostos a trabalhar longas horas por salários curtos com títulos obscuros deve permanecer abastecido. Caso contrário, você ficará aquém dos futuros candidatos. Um treinador especial é designado para outro lugar e então invade sua equipe. Assim como Belichick quando veio para a Nova Inglaterra em 2000.

A década anterior de sucesso da equipe assistida por Brady viu treinadores e jovens executivos fugirem para novos empregos. McDaniels, Patricia, Brian Flores no lado técnico; Nick Caserio e Monty Ossenfurt do lado da equipe. Eles vão embora, trazem amigos de treino, o pessoal diminui. E o grupo de suplentes experientes fica mais raso.

Os sucessos de Belichick com treinadores e executivos que partiram devido à idade e oportunidade não têm precedentes. Não pode ser subestimado. E ninguém sabe disso melhor do que Belichick.

Mas o desconforto de Belichick com a viagem de treinamento e seu desejo de recompensar a lealdade tem um preço. Nick Caley checou todas as caixas na última temporada, quando Josh McDaniels saiu. Kali passou para John Carroll como McDaniels e Caserio. Ele trabalhou em Arkansas para Bilemma. Ele passou de atacante assistente em 2015 a técnico de tight end, onde esteve por cinco temporadas sob o comando de McDaniels.

Ele fazia todo o sentido como o sucessor de McDaniels, mesmo que a equipe tenha recusado o apelido de OC. Em vez disso, foi relatado que os Patriots Callie proibida de ir a Las Vegas com McDaniels e optou, em vez disso, por fazer de Patricia – que foi claramente superestimada no papel – a verdadeira coordenadora ofensiva / responsável pela jogada.

O que Kaley fez em 2022 que o tornou digno de uma entrevista quando não estava em janeiro passado? O broche de Patricia era “o melhor para o time de futebol?” Porque Kaley (que tinha um contrato expirando depois de 2022) era o fator X? Ou é mais fácil fazer isso deixou Belichick mais confortável?

O’Brien é claramente um candidato altamente qualificado. Ele é o líder de longe devido à sua experiência como técnico da faculdade e da NFL e como jogador de OC de alto nível. Mas o nível de experiência de todos os outros candidatos – especialmente após o declínio da última temporada – permanece medíocre. Nada era OC na NFL. Todos terão uma curva de aprendizado se forem contratados. Mas a caixa que eles marcam – Conhecer Bill Belichick e Bill apreciar a oportunidade que lhes é oferecida – é a caixa mais importante.