Samsung Galaxy F54 recebe atualização do Android 14 e One UI 6.0 na Índia

A Samsung lançou a atualização do Android 14 para outro dispositivo intermediário: o Galaxy F54 5G. A nova atualização já está disponível na Índia e chega algumas semanas depois que o Galaxy A54 e outros smartphones da série Galaxy A5x receberam a atualização One UI 6.0 baseada em Android 14 em vários países.

Galaxy F54 recebe atualização do Android 14 na Índia

A atualização One UI 6.0 baseada em Android 14 para o Galaxy F54 5G já está disponível na Índia. A atualização vem com a versão do firmware 546BXXU3BWL1 Inclui o patch de segurança de novembro de 2023. A atualização tem 2,37 GB, então seria aconselhável usar Wi-Fi para baixá-la. Para atualizar o dispositivo, vá para Configurações » atualização do sistema E clique Baixar e instalar. Você também pode baixar o novo arquivo de firmware do nosso banco de dados e atualizá-lo manualmente.

Recursos do One UI 6.0 para Galaxy F54

A atualização One UI 6.0 é baseada no Android 14. Ela traz um layout de painel rápido completamente novo, uma nova fonte, novos designs de emoji e um design de notificação revisado. Ele também apresenta um novo design de widget de reprodutor de mídia para a área de notificação, apresentando uma animação em onda. O widget de relógio na tela de bloqueio agora tem mais opções de fonte e posicionamento.

A Samsung também melhorou todos os seus aplicativos, incluindo o aplicativo da câmera, que apresenta um design de interface de usuário mais simples. O editor de fotos integrado possui controles de edição mais claros, enquanto o editor de vídeo integrado, agora chamado Samsung Studio, oferece a capacidade de salvar rascunhos e continuar editando mais tarde. Você pode conferir todos os outros recursos do Android 14 e One UI 6.0 no vídeo detalhado abaixo.

obrigado pelo conselhobater!