Chris Evans não se entrega a especulações sobre seu possível retorno como Steve Rogers em “Capitão América 4..”

No sábado, Evans respondeu a um tweet do The Hollywood Reporter sobre “Capitão América 4”, que dizia: “Não está claro se Chris Evans vai reprisar seu papel como o primeiro Capitão América”. Evans respondeu: “Sam Wilson, Capitão América”.

Ou o jogo do Evans no Twitter é forte ou ele está trollando. Nós tendemos a pensar no último porque por que estragar uma grande surpresa? Quando Relatado pela primeira vez em 2021 Que ele estava em negociações para retornar como o Primeiro Vingador, ele reagiu da mesma forma e twittou “novidades para mim. “

É improvável que o retorno de Evans seja um remake de “Capitão América”, mas sim sua aparição em um projeto sem título da Marvel com a opção de um segundo filme.

Quando vimos o Capitão América pela última vez no filme Vingadores: Ultimato de 2019, Steve Rogers viajou para 1945 para viver sua vida em paz com Peggy Carter (Hayley Atwell) antes de reaparecer no presente como um homem velho.

De acordo com as regras de viagem no tempo estabelecidas por “Vingadores: Ultimato”, o retorno do Capitão América ao passado criará uma linha do tempo diferente e não fará mais parte do universo do filme. Isso significa que, para retornar à linha do tempo atual de “Endgame”, ele terá que usar um dispositivo de viagem no tempo.

Com Cap aparecendo na plataforma de viagem no tempo como um homem velho, a cena de “Ultimato” poderia ter acontecido de acordo com as próprias regras do filme. Mas como ele estava apenas descansando em um banco, o filme parecia sugerir que ele simplesmente viveu sua vida e apareceu no momento certo. Ele certamente não parecia estar usando um dispositivo de viagem no tempo nesta cena.

De qualquer forma, se Steve Rogers tem um futuro no MCU, Evans não está nos contando sobre isso no Twitter.