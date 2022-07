Johnny Depp: Amber Heard pede que tribunal anule o julgamento em caso de difamação Johnny Depp sobre caso com jurado

Em documentos judiciais datados de 8 de julho no Tribunal do Condado de Fairfax, Virgínia, que complementavam um arquivamento anterior, os advogados de Heard alegaram que as informações da lista do júri enviadas ao advogado antes do julgamento não correspondiam aos dados demográficos de um jurado.

O jurado 15 parece ter nascido em 1970, mas a intimação para ser jurado foi para alguém com o mesmo sobrenome nascido em 1945, segundo documentos judiciais.

O memorando afirmava que “o júri 15 não foi a pessoa que foi chamada para servir no júri em 11 de abril de 2022 e, portanto, não fazia parte do júri e não poderia ter servido adequadamente no júri neste julgamento”. “Portanto, o julgamento deve ser declarado inválido e um novo julgamento ordenado.”

Os documentos indicam que o jurado 15 e o indivíduo que foi originalmente chamado para servir no júri moravam no mesmo endereço.