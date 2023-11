Elon Musk pede ao tribunal que rejeite o pedido da SEC para obrigá-lo a testemunhar na investigação do Twitter

NOVA YORK (Reuters) – Elon Musk pediu a um juiz federal nesta quinta-feira que não o force a testemunhar na investigação da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos sobre a aquisição do site de rede social Twitter, por 44 bilhões de dólares.

Musk apresentou as objeções no tribunal federal de São Francisco, onde a SEC abriu uma ação contra ele em 5 de outubro para obrigá-lo a testemunhar na investigação, lançada em abril de 2022. A intimação da SEC excede a autoridade investigativa da agência e é onerosa Esforço-me extremamente para ser “irrelevante”. Provas”, disseram os advogados de Musk no processo.

A SEC disse que estava investigando as compras de ações do Twitter por Musk em 2022 e suas declarações e registros da SEC relacionados ao Twitter – que Musk mais tarde renomeou para X – e que Musk se recusou a comparecer a uma entrevista em setembro sobre a investigação.

Alex Spiro, advogado de Musk, classificou a investigação como “enganosa”.

Na quinta-feira, Spiro e outros advogados de Musk disseram no processo: “O processo contra o Sr. Musk pela SEC ultrapassou os limites do assédio”.

A SEC não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários. A agência disse anteriormente que tinha autoridade para solicitar depoimentos adicionais de Musk e que havia recebido novos documentos na investigação desde sua última entrevista.

Em 4 de abril de 2022, Musk revelou que havia adquirido uma participação de 9,2% no Twitter. Passaram-se 11 dias após o prazo final da SEC para tais divulgações. Musk disse inicialmente que pretendia ser um acionista passivo, o que significa que não planejava adquirir a empresa.

Mais tarde naquele mês, ele anunciou planos de comprar o Twitter por US$ 44 bilhões. Ele então tentou sair do acordo, alegando que o Twitter não havia divulgado toda a extensão da atividade dos bots em sua plataforma.

Depois de entrar com uma ação judicial para concluir o negócio, Musk concluiu a aquisição do Twitter no final de outubro de 2022.

Musk apresentou à SEC documentos relacionados à investigação e prestou depoimento em julho do ano passado por meio de videoconferência, informou a SEC em documento judicial. Mas os advogados da SEC disseram que tinham mais perguntas para Musk depois de ver os documentos.

A SEC emitiu 32 intimações na investigação e obteve depoimentos de Musk e de três outros indivíduos pelo menos sete vezes, disse Spiro em um segundo processo. Ele disse que só Musk recebeu cinco intimações para apresentar documentos e mais três para testemunhar.

A SEC passou 18 meses “comprometendo seus vastos recursos para investigar o Sr. Musk por um pedido intempestivo”, afirmam documentos judiciais. “Este é apenas o capítulo mais recente na saga de mais de cinco anos de assédio da agência contra o Sr. Musk e entidades relacionadas.”

A batalha legal é a mais recente escalada na tensa relação entre o regulador do mercado dos EUA e Musk, a pessoa mais rica do mundo.

A Comissão de Valores Mobiliários processou Musk em 2018 por causa de suas postagens nas redes sociais, dizendo que ele obteve “financiamento garantido” para tornar privada a fabricante de carros elétricos Tesla Inc (TSLA.O). Musk fez um acordo, mas o regulador o processou novamente em 2019, alegando que ele violou os termos do acordo.

Enquanto isso, Musk acusou a agência de conduzir investigações “intermináveis” sobre ele e Tesla.

Ele disse que pediria à Suprema Corte dos EUA que analisasse a legalidade de seu acordo com a Comissão de Valores Mobiliários, o que exigiria que ele examinasse algumas de suas postagens nas redes sociais com os advogados de Tesla.

