Rússia relata ataques de drones em grande escala no país: atualizações ao vivo para a Ucrânia

Uma mulher passa por um prédio destruído na cidade de Tokmak, ocupada pela Rússia, em janeiro, em uma foto divulgada pela mídia estatal russa. crédito… Alexander Galperin/Sputnik via Associated Press

E à medida que as forças ucranianas avançam para tentar assegurar a fatia de território que recapturaram no sul, surge um objectivo estratégico: a cidade de Tokmak, um centro rodoviário e ferroviário cuja recaptura poderá eventualmente ajudar Kiev a aprofundar-se nas forças russas. Controle do território para dividir as forças e linhas de abastecimento de Moscou.

Na segunda-feira, os militares ucranianos afirmaram que as suas forças violaram as principais linhas de defesa da Rússia na área e recapturaram a aldeia de Ropotyn, que está ligada a Tokmak – 24 quilómetros a sul – por autoestrada, embora outras camadas de barreiras separem as duas. Fortes defesas russas.

A Ucrânia lançou a sua tão esperada contra-ofensiva em Junho e o seu sucesso tem sido medido em incrementos. Num sinal da tarefa hercúlea, foram necessários meses de combates ferozes para capturar Robotyn, e as autoridades ucranianas disseram nos últimos dias que ainda estão a garantir posições na aldeia enquanto exploram a área e olham para sul.

Andrei Kovalev, porta-voz do Estado-Maior do Exército, disse: “Alcançamos sucessos e estamos trabalhando para consolidar as posições que foram alcançadas”. Ele disse na terça-feiraEle acrescentou que as forças ucranianas avançavam em direção a Verbov, uma vila a oito quilômetros a sudeste de Ropotyn. Sua afirmação não pôde ser verificada de forma independente. O controlo de Robotyn e da área circundante poderia permitir à Ucrânia utilizá-la como base para preparar e lançar ataques contra alvos mais a sul. Oleksandr Shtubun, porta-voz do exército ucraniano na região sul de Zaporizhzhya Ele disse esta semana Reforçar a sua posição em Robotyn significa que as forças ucranianas podem trazer mais forças para a área, proporcionando maiores oportunidades de manobra. READ "Castelo em uma cidade": ucranianos se agarram a uma siderúrgica em Mariupol Danos na cidade de Robotyn, Ucrânia, na semana passada. crédito… Vyacheslav Ratynsky – Reuters Tokmak é um alvo importante para o exército ucraniano porque é um ponto de passagem de cinco estradas principais na região de Zaporizhzhya, incluindo duas estradas que ligam às cidades de Melitopol e Berdyansk, perto do Mar de Azov. O acesso ao Mar de Azov permitiria à Ucrânia abrir uma barreira na chamada ponte terrestre entre a Rússia e a Crimeia ocupada pela Rússia, uma ligação vital às rotas de abastecimento de Moscovo. Dmytro Kuleba, Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, disse em declarações à imprensa: Discurso aos diplomatas franceses Na terça-feira, em Paris, ele disse que depois de proteger as laterais dos dois robôs, “estamos abrindo o caminho para Tokmak e, em última análise, para Melitopol e a fronteira com a Crimeia”. Mas Stopun, o porta-voz do exército, reconheceu que o avanço em direção a Tokmak não seria fácil. “Penso que os russos não abandonarão este acordo facilmente e as forças ucranianas terão de lutar por isso”, acrescentou. Imagens de satélite mostram que, para chegar a Tokmak, as forças ucranianas terão de romper duas outras enormes linhas defensivas russas compostas por trincheiras, densos campos minados, bermas de terra e barreiras antitanque – parte de uma vasta rede de defesas que analistas militares dizem ser a maior da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Proteger a cidade de Tokmak, que tinha uma população pré-guerra de cerca de 30 mil pessoas, também apresenta os seus próprios desafios. Depois de passarem pelas armadilhas antitanque que cercam a cidade, as forças ucranianas terão de lutar através de arranha-céus e ruas estreitas num combate corpo a corpo que provavelmente será mortal para ambos os lados. READ Macron nomeia Elizabeth Bourne como nova primeira-ministra da França As forças de Kiev permanecem longe de Tokmak, mas as autoridades ucranianas afirmam que o recente avanço parece ter alarmado as autoridades russas de ocupação. Ivan Fedorov, o prefeito ucraniano exilado de Melitopol, disse na terça-feira que, de acordo com os residentes locais, algumas autoridades russas estavam deixando Tokmak à medida que os combates se aproximavam. Os ucranianos estão “forçando os ocupantes a deixar Tokmak”, disse Fedorov escreveu em outro No aplicativo de mensagens Telegram. Esta afirmação não pôde ser verificada de forma independente.