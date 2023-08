Oficiais no Gabão anunciam um golpe militar e prendem o presidente Ali Bongo

A família Bongo governou o país por 56 anos

A junta nomeia o general Brice Oligwe Nguema como líder

Da prisão domiciliária, Bongo apela por apoio

França, que tem tropas no Gabão, condena o golpe

LIBREVILLE (Reuters) – Oficiais militares do Gabão, produtor de petróleo, disseram que tomaram o poder na quarta-feira, colocando o presidente Ali Bongo em prisão domiciliar e nomeando um novo líder depois que a comissão eleitoral do país centro-africano declarou Bongo para um terceiro mandato.

Os oficiais, afirmando representar as forças armadas, anunciaram na televisão que os resultados das eleições tinham sido anulados, as fronteiras fechadas e as instituições estatais dissolvidas, após uma votação tensa que iria prolongar o governo da família Bongo por mais de meio século.

Em poucas horas, os generais reuniram-se para discutir quem lideraria a transição e concordaram por unanimidade em nomear o general Brice Olegy Nguema, antigo chefe da guarda presidencial, de acordo com outro discurso televisionado.

Entretanto, desde a sua detenção na sua residência, Bongo, numa declaração em vídeo, apelou aos aliados estrangeiros, implorando-lhes que falassem em seu nome e da sua família. Ele disse que não sabia o que estava acontecendo.

A situação de Bongo marcou uma reviravolta dramática desde a madrugada de quarta-feira, quando a comissão eleitoral o declarou vencedor da disputada votação de sábado.

Centenas de pessoas celebraram a intervenção do exército nas ruas da capital do Gabão, Libreville, enquanto as Nações Unidas, a União Africana e a França, o antigo governante colonial do Gabão que tem forças ali estacionadas, condenaram o golpe.

A tomada militar do poder no Gabão é a oitava na África Ocidental e Central desde 2020, e a segunda – depois do Níger – em poucos meses. Oficiais militares também tomaram o poder no Mali, na Guiné, no Burkina Faso e no Chade, anulando as conquistas democráticas obtidas desde a década de 1990 e provocando medo entre as potências estrangeiras com interesses estratégicos na região.

“Estou caminhando hoje porque me sinto feliz”, disse Jules Lebege, um desempregado de 27 anos que se juntou à multidão em Libreville. “Depois de quase 60 anos, os Bongos estão fora do poder.”

Bongo assumiu o poder em 2009, após a morte do seu pai, Omar, que governava o país desde 1967. Os opositores dizem que a família pouco fez para partilhar a riqueza petrolífera e mineira do estado com os seus 2,3 milhões de habitantes.

Agitações violentas eclodiram após a disputada vitória eleitoral de Bongo em 2016, e houve uma tentativa fracassada de golpe de Estado em 2019.

Os responsáveis ​​gaboneses, que se autodenominam Comité de Transição e Restauração Institucional, disseram que o país enfrenta uma “grave crise institucional, política, económica e social” e que a votação realizada em 26 de Agosto não foi credível.

Eles também disseram que prenderam Valentin, filho do presidente Noureddine Bongo, e outros sob acusações de corrupção e traição.

Não houve comentários imediatos do governo do Gabão.

O exército gabonês é visto na televisão anunciando que tomou o poder após a reeleição do presidente Ali Bongo Ondimba, nesta foto obtida pela Reuters em 30 de agosto de 2023. Gabão 1ere/Divulgação via REUTERS Obtenção de direitos de licenciamento

Gráficos da Reuters Gráficos da Reuters

“Infecção” de inversão

Bongo, 64 anos, foi visto votando pela última vez no sábado. Antes da votação, ele parecia mais saudável do que sua péssima aparição na TV, após sofrer um derrame em 2018.

Ao contrário do Níger e de outros países do Sahel, o Gabão, que fica a sul, na costa atlântica, não teve de combater insurreições islâmicas desestabilizadoras. Mas o golpe é outro sinal de declínio democrático na conturbada região.

O presidente nigeriano, Bola Tinubu, actual chefe da CEDEAO, disse que o “contágio do autoritarismo” estava a espalhar-se por toda a África. Ele disse que estava a trabalhar em estreita colaboração com outros líderes africanos sobre como responder no Gabão.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, e a União Africana condenaram os acontecimentos e apelaram aos militares para garantirem a segurança de Bongo e da sua família, enquanto a China e a Rússia disseram esperar um rápido regresso à estabilidade. Os Estados Unidos disseram que a situação era muito preocupante.

O porta-voz do governo francês, Olivier Veran, disse: “Condenamos o golpe militar e recordamos o nosso compromisso de realizar eleições livres e transparentes”.

O golpe cria ainda mais incerteza sobre a presença francesa na região. A França tem cerca de 350 soldados no Gabão. As suas forças foram expulsas do Mali e do Burkina Faso após golpes de estado ocorridos nos últimos dois anos.

A mineradora francesa Eramit, que tem grandes operações de manganês no Gabão, disse que suspendeu as operações.

O Gabão produz cerca de 200 mil barris de petróleo por dia, a maior parte proveniente de campos esgotados. Entre as empresas internacionais estão a francesa Total Energy e a anglo-francesa Perenco.

Foram levantadas preocupações sobre a transparência das eleições do fim de semana devido à falta de observadores internacionais, à suspensão de algumas transmissões estrangeiras, à decisão de cortar o serviço de Internet e à imposição de um recolher obrigatório noturno após a votação. A equipe de Bongo rejeitou as acusações de fraude.

Na quarta-feira, a internet parecia estar funcionando pela primeira vez desde a votação. A junta militar confirmou que o acesso à Internet, bem como a todas as transmissões internacionais, foi restaurado, mas disse que manteria o recolher obrigatório até novo aviso.

Pouco antes do anúncio do golpe, o órgão eleitoral anunciou que Bongo havia vencido as eleições com 64,27% dos votos e disse que seu principal concorrente, Albert Ondo Osa, havia vencido 30,77%.

Os títulos denominados em dólares do Gabão caíram até 14 centavos na quarta-feira, antes de se recuperarem e serem negociados com queda de 9,5 centavos por dólar.

(Reportagem adicional de Alessandra Prentice, Edward McAllister, Elizabeth Pineau, Felix Onuah, Sophia Christensen, Sudeep Kar Gupta, Liz Lee e Ingrid Melander) Escrito por Nellie Beaton, Sophia Christensen e Alessandra Prentice. Editado por Simon Cameron-Moore, Edmund Blair e Mark Heinrich

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.