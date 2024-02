Rússia lança o navio de abastecimento “Valentine Day Progress” para a Estação Espacial Internacional

Uma nova carga de suprimentos está indo para a Estação Espacial Internacional.

A Rússia lançou o cargueiro robótico Progress 87 em uma missão de entrega do Dia dos Namorados em direção à Estação Espacial Internacional esta noite (14 de fevereiro).

O navio de carga decolou em um foguete Soyuz do Cosmódromo de Baikonur, operado pela Rússia, no Cazaquistão, às 22h25 EDT (03h25 GMT e 8h25 de 15 de fevereiro, horário local em Baikonur).

O navio Progress 87 transporta cerca de 3 toneladas de alimentos, combustível e outros suprimentos.

Se tudo correr conforme o planejado, o cargueiro chegará ao laboratório orbital Sábado cedo (17 de fevereiro)atracando com a unidade de serviço russa Zvezda em 1h12 EDT (06h12 GMT). Você pode assistir a esse encontro ao vivo aqui no Space.com, via NASA; A cobertura começará em 12h30 EDT (05h30 GMT) no sábado.

Progress é uma das três espaçonaves robóticas atualmente voando em missões de reabastecimento para a Estação Espacial Internacional, junto com a espaçonave Cygnus da Northrop Grumman e a cápsula Cargo Dragon da SpaceX.

Progress e Cygnus são naves espaciais gastas, queimando na atmosfera da Terra quando seu tempo em órbita termina. Mas o Dragon foi projetado para ser reutilizável; Ele pousa com segurança no oceano sob pára-quedas, o que significa que pode trazer amostras científicas de volta à Terra.

