Rússia envia unidades médicas à frente ucraniana

Moscou colocou o que parecia ser os preparativos finais para uma invasão da Ucrânia enviando unidades médicas para a frente, movendo-se para um nível de prontidão que não havia alcançado em acúmulos anteriores, segundo autoridades de defesa ocidentais.

Embora os movimentos não signifiquem que um ataque seja certo, eles são pré-requisitos para a batalha e intensificaram os debates entre aliados ocidentais sobre o presidente russo.

Vladimir Putinas intenções de. Os aliados dos EUA e da Europa, particularmente a Alemanha e a França, parecem estar tirando conclusões diferentes de informações idênticas.

A Casa Branca disse na quinta-feira que o chanceler alemão Olaf Scholz fará sua primeira visita oficial em 2 de fevereiro. 7 e listou a situação em torno da Ucrânia como o principal item da agenda.

O porta-voz do Kremlin disse que havia pouca esperança em Moscou de que o Ocidente aceitaria suas exigências para diminuir o impasse sobre a Ucrânia, e disse que o Sr. Putin levaria seu tempo em consideração propostas apresentadas pelos EUA e a Organização do Tratado do Atlântico Norte um dia antes.

Os EUA e aliados da Otan enviaram respostas por escrito a Moscou na quarta-feira sobre suas demandas de segurança que redesenhariam a arquitetura de segurança da Europa ao impedir que ex-estados soviéticos se juntassem à Otan e hospedassem bases militares dos EUA.

Enquanto as propostas diplomáticas de Washington expandiram os esforços recentes para combater os temores de que o Sr. Putin está planejando uma incursão no ex-vizinho soviético da Rússia, Ucrânia, eles não abordaram As principais demandas de Moscou.

“Não há muitas razões para otimismo”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres na quinta-feira. “Não se pode dizer que nossas considerações foram levadas em consideração ou que qualquer disposição de levar em conta nossas preocupações foi demonstrada.”

A Rússia continuou as negociações diplomáticas, mas também reforçou suas tropas, que agora somam mais de 100.000 perto da Ucrânia em uma demonstração de forças terrestres, aéreas e marítimas.

Nos últimos anos, o Kremlin usou exercícios e manobras militares como preparativos para atacar a Geórgia e a Ucrânia, mas às vezes também moveu tropas para posições potencialmente agressivas apenas para atraí-las de volta. Analistas de inteligência ocidentais e políticos geralmente concordam que o Sr. Putin está conseguindo mantê-los adivinhando e no limite, o que pode ser um de seus principais objetivos.

Os EUA estão se preparando para uma invasão em larga escala da Ucrânia pelas forças russas, enquanto também se preparam para o que as autoridades chamam de ataques híbridos – esforços para subverter o Estado ucraniano, sabotagem ou coerção.

Na quarta-feira, as autoridades dos EUA não haviam determinado se o Sr. Putin decidiu invadir a Ucrânia.

“Não tenho ideia se ele tomou a decisão final, mas certamente vemos todas as indicações de que ele usará a força militar em algum momento, talvez agora e meados de fevereiro”, disse a vice-secretária de Estado Wendy Sherman na quarta-feira.

As agências de inteligência dos EUA continuam em busca de indicações claras que o Sr. Putin havia abandonado as negociações e dado às tropas ordens que sugeriam movimento iminente. As agências acham que o Sr. Putin está ponderando se uma invasão promoveria seus objetivos abrangentes e está avaliando o impacto potencial da ameaça e de uma resposta militar dos EUA e aliados. Mas as autoridades de inteligência estão cientes de que o Sr. Os cálculos de Putin estão mudando constantemente.

Os EUA, o Reino Unido e a Austrália pediram às famílias de seus funcionários diplomáticos em Kiev, capital da Ucrânia, que saíssem em meio ao medo de uma invasão russa. Autoridades ucranianas e alguns diplomatas europeus criticaram a medida como alarmista. Os EUA disseram que estão agindo com “muita cautela devido aos contínuos esforços russos para desestabilizar o país”.

Autoridades alemãs dizem acreditar que um ataque em grande escala é menos provável do que uma guerra híbrida prolongada para enfraquecer o governo em Kiev. Eles temem que o que consideram reações nervosas, como evacuar as famílias dos funcionários da embaixada, possa drenar recursos e vontade política entre diplomatas na Ucrânia para continuar buscando uma solução.

“Os EUA acham que Putin fará uma guerra total. Os europeus acham que ele está blefando”, disse um alto funcionário alemão. “Os americanos estão se preparando com a sensação de que isso vai acontecer. Nós não.”

Outras autoridades alemãs disseram que as diferenças eram menos gritantes, dizendo que, embora Berlim não desconsiderasse os riscos de invasão, Washington parecia mais convencido de que este era o Sr. O plano de Putin.

“Diferentes tons de cinza”, disse um diplomata de Berlim.

Outros países europeus estão adotando opiniões ao longo do espectro, incluindo alguns que veem um ataque russo como provável, mas ainda consideram os alertas recentes como estridentes e contraproducentes. Vários países da Europa veem os preparativos avançados como mais propensos a fazer parte de uma campanha de pressão máxima de Moscou, provavelmente complementada por guerra cibernética. Eles veem o objetivo de Moscou como principalmente tentar forçar mudanças políticas na Ucrânia e alcançar negociações mais amplas que possam impedir a inclinação da Ucrânia para o oeste.

Mas há muitas exceções, inclusive no leste e norte da Europa.

“Há e há algum tempo uma diferença no sentido de urgência”, disse um diplomata escandinavo sênior. “Mas não há dúvida de que vários países europeus estão mais alinhados com a percepção dos EUA.”

Os EUA não excluem a ação russa a não ser a invasão.

“Também estamos analisando cenários de ataques híbridos, subversão, sabotagem ou coerção”, disse a Sra. Sherman. “Temos que considerar tudo isso e estar prontos para agir para apoiar a Ucrânia.”

Em Moscou, o Sr. Peskov disse que o Sr. Putin “levaria algum tempo para analisar” as respostas de Washington na quarta-feira e pediu que não se apressasse em tirar conclusões.

“Não importa quão diametralmente opostas sejam nossas opiniões, o diálogo é sempre necessário”, disse o Sr. acrescentou Peskov.

