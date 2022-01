Presidente chinês: ambições de reduzir emissões de carbono não devem entrar em conflito com ‘vida normal’

chinês O presidente Xi Jinping disse esta semana que os esforços para reduzir as emissões de carbono não devem interferir na “vida normal”.

Xi disse aos líderes do Partido Comunista na segunda-feira que “reduzir as emissões não é reduzir a produtividade, e também não se trata de emissão zero”. Segundo o jornal The Guardian, .

“Devemos manter um planejamento abrangente e garantir a segurança energética, a cadeia de suprimentos industrial e a segurança alimentar ao mesmo tempo em que reduzimos as emissões de carbono”, disse Xi, acrescentando que as metas de baixo carbono não prejudicariam a segurança alimentar ou a “vida normal”. “para pessoas comuns.

A China, o maior emissor de carbono do mundo, disse no início deste mês que estava “pronta para trabalhar” com outros países nas mudanças climáticas, mas não anunciou novas iniciativas nem forneceu quaisquer recursos. Cabe aos países desenvolvidos fornecer dinheiro e tecnologia, disse Xi.

A China tem Juramento Acompanhar as emissões “neutras em carbono” durante os próximos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, em fevereiro, que incluem o fornecimento de energia renovável a vários locais.

Mas os críticos afirmam que a China, que domina outras nações em emissões, está se envolvendo apenas em “prestidigitação”, disse James Taylor, presidente do Heartland Institute.

Taylor disse à FOX Business: “A alegação da China de ter produzido uma Olimpíada neutra em carbono apenas destaca o truque de ‘reivindicações de carbono zero’.

A China, junto com a Rússia, foi dura ausente da cúpula do clima COP26 em novembro, que foi recebida com críticas do presidente Biden.

“A decepção está relacionada ao fato de que a Rússia, incluindo não apenas a Rússia, mas a China, basicamente não apareceu em termos de compromissos para lidar com as mudanças climáticas”, disse Biden a repórteres. “E há uma razão pela qual as pessoas estão decepcionadas com isso. Achei isso muito decepcionante.”

Samuel Dorman, da Fox News, contribuiu para este relatório